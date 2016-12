„RAJA Constanţa, exemplu pentru ţară!”

SC RAJA SA Constanţa a adăugat în palmaresul realizărilor alte noi proiecte de valoare, toate în beneficiul populaţiei, fie locuitori ai municipiului Constanţa, fie ai Mangaliei sau Medgidiei şi, nu în ultimul rând, al turiştilor veniţi pe litoralul românesc. Odată cu finalizarea proiectelor, toate mirosurile pestilenţiale care erau degajate până acum de vechile staţii de epurare vor fi de domeniul trecutului. La sediul central al SC RAJA SA Constanţa a avut loc ieri, într-un cadru festiv, semnarea contractelor de lucrări: „Construcţie staţie de epurare Constanţa Sud - Treapta Terţiară”, „Construcţie staţie de epurare Mangalia -Treapta Terţiară”, „Retehnologizare şi introducerea treptei de epurare avansată la staţia de epurare - localitatea Medgidia” şi „Staţie Epurare Constanţa Nord - Instalaţii de control şi reducerea mirosului în zona obiectelor ce degajă miros, inclusiv mutarea treptei nămolului - localitatea Constanţa”. Contractele fac parte din Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. Valoarea acestui ambiţios proiect derulat de SC RAJA SA Constanţa este 1,15 miliarde lei, adică aproape 271 milioane de euro. Ceremonia a reunit reprezentanţi ai autorităţilor locale judeţene şi ale localităţilor unde vor fi implementate aceste proiecte, parlamentari, şefi de instituţii, precum şi reprezentanţi ai Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare, dar şi ai Ministerului Mediului, cei din urmă dorind să sprijine derularea proiectelor. Printre invitaţi s-au aflat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Cosntantinescu, ataşatul comercial al Ambasadei SUA la Bucureşti, Keith Kirkham, viceprimarul municipiului Constanţa Decebal Făgădău, primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, Silvia Buhlea, reprezentant al Ministerului Mediului, dar şi directorul Regional BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), Dana Crăciunescu.

• APRECIERI LA NIVEL ÎNALT • Iniţiativa SC RAJA SA Constanţa de a atrage fonduri europene, cu sprijinul autorităţilor, a fost extrem de apreciată. Numeroase cuvinte de laudă au venit din partea oficialilor SUA. RAJA Constanţa a fost dată exemplu pentru ţară din punctul de vedere al activităţii şi al implicării în atragerea de fonduri. Ataşatul comercial al Ambasadei SUA la Bucureşti, Keith Kirkham, a felicitat, în discursul său, conducerea SC RAJA SA şi autorităţile judeţene şi locale pentru că au reuşit să obţină aceste finanţări. Nu în ultimul rând, oficialul american a ţinut să-l felicite şi pe directorul general RAJA Constanţa, Felix Stroe, pentru că a avut viziunea şi determinarea de a realiza investiţii atât de ambiţioase, unice în România, în acest sens. Aprecieri au venit şi din partea reprezentantului Mediului prezent la RAJA. Referitor la suma din POS Mediu pusă la dispoziţia regiunii Sud-est, Silvia Buhlea a declarat că o treime din cele 750 milioane de euro a fost angajată de judeţul Constanţa, deşi din regiune fac parte şase judeţe. De asemenea, Buhlea şi-a exprimat convingerea că gradul de absorbţie pentru proiectul uriaş al SC RAJA SA Constanţa va fi de 100%. Pentru municipiul Constanţa, proiectele finanţate din fonduri europene vor aduce schimbări majore la nivelul infrastructurii de apă şi canalizare. Viceprimarul Decebal Făgădău a explicat că, odată cu finalizarea acestor investiţii, municipalitatea îşi va putea continua proiectele de reabilitare totală a tramei stradale şi a iluminatului din respectivele zone. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a subliniat că „toţi politicienii au obligaţia să atragă cât mai multe fonduri europene pentru că doar aşa ţara se poate dezvolta”. „Aşa putem dezvolta infrastructura, putem crea locuri de muncă şi putem progresa”, a completat Nicuşor Constantinescu, ţinând să menţioneze că în niciun caz nu este vorba despre un discurs politic. Preşedintele CJC a promis sprijn şi pe viitor. La rândul său, directorul general SC RAJA SA Constanţa, Felix Stroe, a pus accentul pe necesitatea şi importanţa absorbţiei fondurilor europene.

SC RAJA SA CONSTANŢA SE AFLĂ PE PRIMUL LOC ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STRÂNGEREA FONDURILOR UE PRIN PROGRAMUL POS DE MEDIU

Felix Stroe a anunţat că există deja demarate discuţii pentru preluarea servicilor de alimentare cu apă şi canalizare în Bulgaria şi Republica Moldova.

• PROGRAM EUROPEAN • Programul european denumit generic POS MEDIU (Programul Operaţional Sectorial de Mediu) are la Constanţa două componente mari: „Reabilitarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud” în valoare de 139 milioane lei şi „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa” în valoare de 1,07 miliarde lei, componentă din care fac parte şi contratele de lucrări ce au fost semnate ieri: „Construcţie staţie de epurare Constanţa Sud - Treapta Terţiară” s-a semnat cu firma Contrat Ingineria Y Obras SA şi are ca termen de finalizare luna decembrie 2013; „Staţia Epurare Constanţa Nord - Instalaţii de control şi reducerea mirosului în zona obiectelor ce degajă miros, inclusiv mutarea treptei nămolului - localitatea Constanţa” s-a semnat cu asocierea Coler & Colantonio - SC Geomarco Construct SRL - SC SCIM SA - SC Romet SA şi are ca termen de finalizare octombrie 2013; „Retehnologizare şi introducerea treptei de epurare avansată la staţia de epurare - localitatea Medgidia” s-a semnat cu asocierea Alpine Bau GmbH Austria - SC Urban Electric SRL Ploieşti şi are ca termen de finalizare iunie 2014; „Construcţie staţie de epurare Mangalia -Treapta Terţiară” s-a semnat cu asocierea PIM Alex Eco Development şi are ca termen de finalizare iunie 2013. Aceste contracte au fost adjudecate de firmele câştigătoare în urma unor licitaţii internaţionale unde au fost depuse zeci de oferte. „În urma semnării acestor contracte, SC RAJA SA Constanţa a intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte derularea per total a opt contracte de lucrări, în valoare de 341,71 milioane lei, din cadrul Programului POS Mediu. La ora actuală, alte 14 contracte de achizitie publică de lucrări în valoare de 394,34 milioane lei sunt lansate pe SEAP, din care nouă au trecut de etapa de deschidere a ofertelor şi sunt în faza de evaluare, urmând ca în perioada imediat următoare să se semneze contractele şi să fie demarate lucrările. În viitorul apropiat, alte 22 de proceduri de achiziţie publică - licitaţie publică deschisă la nivel internaţional, în valoare de 342,34 milioane de lei, vor fi lansate pe SEAP pentru atribuirea contractelor de lucrari rămase în Programul POS Mediu”, susţin reprezentanţii RAJA.

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) are ca obiective generale asigurarea conformării cu legislaţia Europeană şi cea naţională agreată între România şi UE referitoare la sectorul de mediu, fiind cel mai mare program derulat la nivel naţional pe fonduri de coeziune. Investiţiile cuprinse în acest ambiţios proiect vor dezvolta şi moderniza infrastructura de utilităţi publice la nivelul celor două judeţe, în 23 de localităţi, urmărind realizarea următoarelor obiective: extinderea cu 301 km şi reabilitarea a 24 km a reţelei de canalizare; dotarea a 20 de aglomerări cu sistem de colectare şi epurare a apei uzate; extinderea conductelor de descărcare cu 54 de km şi reabilitarea a 7 km din reţeaua aflată în folosinţă; construirea a 6 Staţii de Epurare şi prevederea treptei terţiare pentru alte 3 staţii de epurare aflate în exploatare; construirea a 40 de Staţii de Pompare apă uzată precum şi reabilitarea a 7 Staţii de Pompare din cele existente; construirea a 8 zone de captare şi reabilitarea a altor 25; reabilitarea a 34 km conducte de aducţiune apă potabilă şi extinderea cu 34 km a celor existente; extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile cu 91 km şi reabilitarea a 106 km; construirea a 4 rezervoare de stocare a apei; construirea unei noi Staţii de Pompare a apei potabile şi reabilitarea a încă 6; reabilitarea Staţiei de Tratare PALAS Constanţa; construirea unei Staţii de Clorinare; racordarea la reţeaua de apă potabilă şi, nu în ultimul rând, contorizarea a încă 6.058 de gospodării.