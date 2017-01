RAJA continuă acţiunile de disciplinare a consumatorilor

Reprezentanţii Corpului de Control din cadrul Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) au efectuat săptămîna trecută 33 de acţiuni de control, la nivelul agenţilor economici şi gospodăriilor individuale din Constanţa şi staţiunea Mamaia. "La majoritatea abonaţilor, verificările au scos la iveală apometre nesigilate, dar şi faptul că mulţi dintre cei controlaţi aveau declarate suprafeţe mult mai mici, pentru calcularea volumului de apă meteorică preluat de sistemul de canalizare", a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea.

În staţiunea Mamaia, la societatea "Holliday Ambasador" SRL şi în Constanţa, la societatea "Santino" SRL, de pe str. Adamclisi, reprezentanţii Corpului de Control au constatat că aceşti agenţi economici aveau apometre de clasa C. În urma verificării acestora, a rezultat că aparatele de măsură nu înregistrau consumurile reale de apă şi, în plus, aveau sigiliile rupte. Reprezentanţii firmelor s-au ales cu procese verbale de constatare şi li s-au impus termene precise de schimbare a apometrelor. Şi la societăţile "Astra bettings" SRL, "Original Alfa" SRL şi "Adi Impex" SRL s-au descoperit apometre de clasă de precizie B, nesigilate. În zona centrală a oraşului, la majoritatea abonaţilor verificaţi, atît cei din gospodăriile individuale, cît şi agenţi economici, angajaţii regiei au constatat că suprafeţele declarate pentru calculul apei meteorice erau mult mai mici. În plus, la cîţiva agenţi economici s-au descoperit racorduri de apă şi canalizare noi, fără să fie declarate sau contorizate. Drept urmare, toţi aceşti abonaţi s-au ales cu procese verbale de constatare, în valoare de peste 15.000 lei.

În urma acţiunilor de săptămîna trecută, au fost întocmite procese verbale de constatare în valoare de aproape 23.000 lei. "Îi avertizăm pe toţi abonaţii regiei, care trebuie să înţeleagă necesitatea respectării legalităţii în cazul alimentării cu apă potabilă şi canalizare, că neconformarea se soldează cu sancţiuni usturătoare şi plata în sistem retroactiv, pe 18 luni, a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare", a mai spus Irina Oprea.