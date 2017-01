RAJA propune constănţenilor un sistem de facturare individuală

Pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici, măsura cea mai eficientă este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, după cum susţin angajaţii Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa. „Nu este o măsură care ne face plăcere, mai ales că suferă şi consumatori buni-platnici, însă contractele noastre sînt cu asociaţiile de locatari şi nu direct cu consumatorul”, a declarat directorul general al RAJA Constanţa, Felix Stroe. El a mai spus că pentru evitarea unor astfel de situaţii, regia a lansat sistemul de facturare-încasare individuală. „Am înfiinţat acest nou sistem pentru că am considerat că cei care beneficiază de serviciile noastre trebuie să ştie exact cît, ce şi cum plătesc”, a mai spus Stroe. El a exemplificat cu mai multe situaţii cu care se confruntă constănţenii, fie că au neînţelegeri cu administratorii imobilelor, fie că banii colectaţi de aceştia nu ajung la timp la RAJA motiv pentru care, deşi nu este vina lor, oamenii plătesc penalităţi de întîrziere. „Avantajele sistemului de facturare – încasare individuală sînt acelea că proprietarii buni-platnici nu mai suferă pentru vecinii datornici. Furnizarea serviciilor nu mai este sistată pentru tot blocul, iar restanţele de la cei care nu se achită de obligaţii vor fi recuperate de RAJA prin proceduri legale”, a precizat Felix Stroe.

El a mai spus că achitarea la timp a facturilor elimină posibilitatea aplicării penalizărilor, iar consumatorul are certitudinea că va achita doar tarifele legal aprobate. În plus, constănţenii vor avea posibilitatea să achite zilnic facturile pe parcursul celor zece ore în care casieriile RAJA sînt deschise şi nu doar în intervalul de două ore, săptămînal, ca la asociaţii. Directorul general al regiei a declarat că procedura de trecere la noul sistem este simplă: predarea unui tabel de semnături pentru obţinerea acordului proprietarilor şi predarea de către aociaţia de proprietari a situaţiei financiare defalcate pe fiecare apartament. „Sistemul pe care îl propunem oferă siguranţă, program de încasare flexibil, evitarea penalităţilor şi transparenţa consumurilor. Constănţenii au de ales între problemele generate de acţiunile vecinilor care nu îşi achită facturile şi propunerea RAJA. Noi am considerat că problemele altora nu trebuie să afecteze confortul abonaţilor noştri oneşti, aşa că am venit cu această alternativă. În paralel, vom continua şi acţiunile de debranşare a restanţierilor, pentru că RAJA este un prestator de servicii care trebuie să recupereze contravaloarea acestora”, a mai spus Felix Stroe.