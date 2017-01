RAJDP acţionează cu antiderapante pe drumurile pe care se formează polei

Echipele de intervenţie ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa au intervenit, de ieri dimineaţă, de la 04,00, pe drumurile judeţene, pentru a îndepărta poleiul şi zăpada care fuseseră semnalate în judeţ. „S-au semnalat zone acoperite cu zăpadă şi polei şi am acţionat în patrulare cu antiderapante şi lame”, a declarat directorul general al Regiei, Vasile Moldovanu. Toate sucursalele principale ale Regiei au acţionat ieri cu cîte trei maşini şi cu lame pentru împrăştierea de materiale antiderapante. În zona Hîrşova a fost utilizat ieri pentru prima dată vehiculul unimob, de producţie germană, care a fost achiziţionat de curînd de Regie. „Este limpede că unimobul e din altă clasă de întreţinere şi intervenţie. Am făcut o investiţie bună. Utilajul a acţjionat ieri atît cu lama, cît şi cu materiale antiderapante şi a acoperit o mare parte din lucrările efectuate alături de celelalte maşini”, a spus directorul, referindu-se la multifuncţionala intrată în serviciul RAJDP. Vasile Moldovanu a precizat că echipele instituţiei ţin sub supraveghere în continuare drumurile judeţene, pentru a interveni în caz de nevoie. „În prezent, foarte multe drumuri judeţene sînt semnalate ca fiind umede şi, avînd în vedere temperaturile de afară, cu siguranţă că peste noapte se va forma polei””, a spus ieri Moldovanu. El a subliniat că, pentru menţinerea în circulaţie a drumurilor, RAJDP va acţiona şi în această dimineaţă, începînd cu ora 4,00, cu materiale antiderapante, pe mai multe sectoare de drum.