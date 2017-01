RAJDP asfaltează, în premieră, în luna ianuarie

Vremea neobişnuit de caldă din această perioadă a anului a creat toate premisele pentru realizarea unei premiere în judeţul Constanţa. Drumarii din Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) au asfaltat, în ianuarie, la foc continuu. „Numai astăzi (nr - ieri) am turnat 231 de tone de bitum. De cînd sînt eu director al acestei regii, niciodată nu s-a asfaltat în ianuarie. De obicei, în această perioadă, echipele regiei erau ocupate cu deszăpeziri sau intervenţii cu materiale antiderapante, în nici un caz cu asfaltări”, a declarat ieri directorul general al Regiei, Vasile Moldovanu. O altă premieră este reprezentată de faptul că Staţia de asfalt de la Agigea produce bitum în ianuarie, în condiţiile în care reprezentanţii firmelor de construcţii cunosc ca pe o axiomă faptul că „pînă la primăvară nu se fabrică asfalt”. Cu toate acestea, vremea deosebit de caldă din această perioadă i-a determinat pe drumari să profite de ocazie şi să asfalteze pînă cînd iarna îşi intră în drepturi. „Am profitat de vremea frumoasă şi de faptul că temperaturile de afară se înscriu în normele tehnice privind turnarea asfaltului. Tonele de bitum au fost turnate la Ghindăreşti, unde RAJDP derulează o lucrare care are în vedere amenajarea drumului dintre sat şi cimitir. „Lucrăm, de asemenea, pe drumul dintre Grădina şi Cogealac, pe o porţiune de 7 km. Deocamdată facem lucrarea în piatră, însă după definitivarea fundaţiei de piatră, vom aplica un tratament bituminos”, a precizat Moldovanu. O lucrare de mare amploare care se desfăşoară în această perioadă are în vedere reabilitarea drumului de la Rasova, grav afectat de inundaţiile din primăvara anului trecut. ”Cu toate că nu s-au alocat fonduri de la Guvern pentru reabilitarea acestui tronson de drum, Consiliul judeţean Constanţa a alocat fonduri pentru reabilitări pe chestiuni punctuale. Este vorba aici despre 1.750 de metri de drum, pentru care am proiectat înălţarea nivelului drumului. Este o lucrare amplă, care se va definitiva în cîteva luni, dacă timpul ne va permite”, a declarat Vasile Moldovanu.