RAJDP poate cumpăra antiderapante

După câteva încercări eșuate, cei care administrează Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri (RAJDP) i-au convins pe reprezentanții ANAF să deblocheze conturile Regiei, pentru a putea achiziționa materiale antiderapante necesare acțiunilor de deszăpezire. Conturile au fost deblocate în urma intervențiilor Casei de Insolvenţă Transilvania, societate desemnată administrator judiciar al RAJDP. Intrarea în insolvență a Regiei a fost aprobată de Tribunalul Constanța în 29 decembrie. Debitorul este chiar RAJDP Constanța, iar Unicredit Leasing Corporation IFN are calitatea de creditor. Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța Cristian Darie a afirmat că RAJDP trebuie să prezinte, până în primăvara acestui an, un plan de reorganizare. În urmă cu câteva săptămâni, autoritățile județene atrăgeau atenția că, în cazul unui viscol puternic, drumurile județene nu ar putea fi deszăpezite, pentru că nu există material antiderapant suficient. Asta pentru că RAJDP are datorii la stat care depășesc două milioane de lei, fapt care a dus la blocarea conturilor.

