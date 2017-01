RAJDP reabilitează drumul turistic Sinoe - Grindul Lupilor

Lucrătorii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa reabilitează, în această perioadă, drumul judeţean dintre satul Sinoe, din comuna Mihai Viteazu, şi destinaţia turistică Grindul Lupilor. Drumul este reabilitat, conform declaraţiei directorului general RAJDP, Vasile Moldovanu, cu fonduri alocate de Consiliul Judeţean Constanţa, în baza HG 577/1997. „Anul trecut, am participat şi am cîştigat licitaţia publică organizată de Primăria Mihai Viteazu, fapt pentru care am demarat deja lucrările. Din păcate, anul acesta nu au fost încă alocate toate cele 26 de miliarde de lei necesare pentru efectuarea lucrării, ci doar 18 miliarde de lei. Vom efectua lucrările conform proiectului, pînă cînd se vor consuma toate fondurile şi apoi vom aştepta o nouă alocare”, a declarat Vasile Moldovanu. Drumul are o lungime de 9,5 kilometri şi va fi amenajat pe o lăţime de 5,5 metri, la fel ca orice alt drum judeţean. „Soluţia tehnică adoptată de noi pentru acest drum este similară celei utilizate în programele SPARD: pietruire cu tratament dublu bituminos. Pînă acum, am realizat 6 kilometri din cei 9,5 pe care îi are drumul şi am amenajat şi acostamentele. În funcţie de sumele care vor fi alocate, vom vedea dacă vom termina lucrarea anul acesta sau anul viitor. Este un drum important, pentru că este un drum turistic”, a mai afirmat Vasile Moldovanu. Drumul a fost grav afectat anul trecut, de inundaţii. Directorul general al RAJDP a explicat că, deşi drumul fusese pietruit, viiturile au spălat piatra de pe artera rutieră pe o lungime de 4 kilometri, astfel că, pe această porţiune, regia a fost nevoită să demareze lucrările de la 0, ca şi în cazul unui drum de pămînt.