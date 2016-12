Raku îşi lansează noul album la Constanţa

Unul dintre cei mai cunoscuţi şi longevivi rapperi autohtoni, Raku, vine în această sâmbătă, de la ora 21.00, în clubul Heaven’s Hell, pentru a susţine un super-concert live. După trei ani de absenţă de pe scena constănţeană, Raku va lansa la malul mării ultimul său album, intitulat „În altă Frecvenţă”.

Evenimentul trezeşte un interes crescut în rândul fanilor muzicii rap, cu atât mai mult cu cât show-ul organizat sâmbătă se anunţă a fi puternic animat nu doar cu prezenţa lui Raku, ci şi a celorlalţi colegi de scenă care îl vor însoţi pe artist. Astfel, în deschiderea concertului vor cânta Lecart şi Loyal, iar afterparty-ul este asigurat de XPL. Preţul unui bilet pentru accesul la acest eveniment este de 15 lei.

DE LA ORIGINI ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT Raku a început să se antreneze pentru a performa ca MC încă din 1994. Prima sa apariţie live a avut loc prin 1995, în cartierul Berceni din Bucureşti, pe scena cenaclului „Totuşi iubirea\". De-a lungul vremii, a concertat în majoritatea oraşelor mari din ţară, dar şi în localităţi mai mici.

Prima apariţie discografică a avut loc în 1997, piesa „Mai mulţi bani, mai multe probleme\" fiind inclusă în compilaţia „Marpha Hip hop 2”. Prima formaţie în care a activat - începând să se gândească serios la muzică - s-a numit Utopik, alături de Drops. Cei doi au devenit, ulterior, membri ai formaţiei Morometzii, odată cu plecarea lui Baxter din această primă formulă. În 2000, Raku a părăsit Morometzii, iar în 2001, Raku a lucrat alături de Dru Klein la albumul „În mediu vitreg\". În 2004 a apărut videoclipul piesei „Egali din naştere\" - Ombladon feat. Raku şi prima înfăţişare a formaţiei Zale, alături de Yolo şi Christu, pe compilaţia „Proiectul Verde”. Din 2005 şi până în 2010, Raku a apărut pe cele două albume ale grupului.

RAPPER DECENT DE... ŞCOALĂ VECHE Raku este unul dintre puţinii care susţin mişcarea hip-hop din România fără să facă uz de cuvinte... grele. El este cunoscut, de asemenea, pentru mesajele educative şi înţelepte ale pieselor sale. Prima lui casetă audio a fost albumul „Dangerous” al lui Michael Jackson, primit cadou. După 1989, asculta muzică din diverse genuri: Tehnotronic, Snap, Kriss Kross, Doctor Alban, Inner Circle, 2un Limitted, Boys II Men, Ace of Base, Metallica, Enigma, Quin, UB40 etc. Primul contact auditiv cu hip-hop-ul l-a avut în 1993. Primele albume serioase din acest gen muzical pe care le-a avut sunt: „36 chambers - Enter the Wu Tang\" - Wu Tang Clan, „Hold It Down\" - Das Efx, „Death certificate\" - Ice Cube, „Music On Our Message\" - Public Enemy, iar piesele care l-au marcat sunt „Nonchalant” - 5 O\'Clock şi „Bone Thugs N Harmony” - Crossroads.