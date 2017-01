Raliul Deltei se pregătește de start

În perioada 4-6 iunie, județul Tulcea va găzdui Danube Delta Rally 2015, competiție automobilistică ajunsă la ediția a 16-a. În acest an, Raliul Deltei a primit recunoașterea și acceptul oficialilor FIA pentru a deveni etapa a cincea în cadrul FIA European Rally Trophy 2015. Pentru a se alinia la normele de securitate impuse de Federația Internațională de Automobilism (FIA), Comisia de Securitate a Danube Delta Rally 2015 a verificat traseul etapei tulcene, iar alinierea la standardele europene a presupus nu doar modificarea și extinderea traseului la 11 probe speciale, din care șase distincte, care se vor desfășura pe o lungime de 140,16 km. Au fost identificate toate zonele periculoase și au fost stabilite limitele de acces pentru spectatori, totul în conformitate cu normele FIA. Pentru superspeciala din municipiul Tulcea au fost modificate zonele destinate spectatorilor, totul din dorința de a avea un eveniment sigur, fără incidente. De asemenea, Clubul Sportiv Nautic Motorsport împreună cu Federația Română de Automobilism Sportiv au programat prima sesiune de examene pentru Colegiul de Arbitri Dobrogea. Clubul contribuie astfel la renașterea acestui colegiu ce are de recuperat 20 de ani de inactivitate cauzată de lipsa manifestărilor de profil organizate în această zonă. Raliul Deltei este organizat de Clubul Nautic Motorsport sub egida Federației Internaționale a Automobilismului și a Federației Române de Automobilism Sportiv, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Primăria Tulcea, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea, al Direcției Silvice Tulcea, al Primăriei Jurilovca, dar şi cu sprijinul partenerilor privați: Hyundai Auto România, Enel Green Power, Maritimo Shopping Center din Constanța, Idea Bank și Idea Leasing, Nautic Experts, Vard Ficantieri din Tulcea, Zip Escort, JT Grup, Constantin Nautics, Kaercher România, Terra Hercinica, Sail Adventures, Pescăria lui Matei, Marina Eforie, Conex Trans, Restaurantul Mojito și Digi 24 Constanța.

Primele recunoaşteri pe traseul Danube Delta Rally 2015 vor avea loc în perioada 3-4 iunie, antrenamentele oficiale (shakedown) fiind programate în dimineaţa zilei de 5 iunie.