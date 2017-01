Raluca Turcan a demisionat din Biroul Permanent Central al PNL

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat, ieri, că demisionează din Biroul Permanent Central (BPC) al PNL, întrucît nu mai vrea să fie părtaşă la "stilul de conducere falimentar pe care Tăriceanu şi compania îl aplică în PNL". Ea a subliniat că, în acest moment, în PNL "continuă practicile de tip comunist": "Acestea se desfăşoară sub forma ameninţărilor politice, deciziilor revanşarde, epurărilor politice care nu-şi au locul într-un partid care, la nivel declarativ, are ca scop cîştigarea viitoarelor alegeri". Potrivit ei, aceste epurări politice sînt organizate de către preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, şi de către preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu. Ba mai mult, "în acest moment, strategia PNL nu este axată pe valorificarea energiilor pozitive, ci pe control intern, pe ameninţări şi pe standarde duble. Altfel nu pot să-mi imaginez de ce PNL sacrifică oameni care au muncit pentru acest partid, care au contribuit enorm la cîştigarea alegerilor din partea Alianţei DA şi care, în acest moment, sînt judecaţi cu standarde duble şi sub stindardul moralităţii". Ea a adus în atenţia presei şi faptul că foşti informatori ai Securităţii s-au putut erija de-a lungul vremii în profesori de democraţie: "Noi, astăzi, ne revendicăm în apărătorii moralităţii, cînd mulţi dintre cei care iau deciziile sînt imorali, au fost informatori ai Securităţii, au fost ofiţeri de Securitate, au semnat angajamente la Securitate". De asemenea, Turcan a susţinut că retragerea de către PNL a sprijinului politic pentru ea în funcţia preşedinte al Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor a fost precedată de "presiuni politice": "Foarte mulţi colegi mi-au mărturisit că au primit telefoane şi li s-a spus că trebuie să facă lucrul acesta. Se merge pînă la ameninţarea cu accesul la programe guvernamentale, lucru extrem de grav”. Deputaţii Mona Muscă şi Ioan Ghişe au fost excluşi, sîmbătă, din PNL, pe motiv că ar fi colaborat cu Securitatea. Luni, deputaţii PNL Raluca Turcan şi Cristian Boureanu au pierdut susţinerea grupului parlamentar liberal de la Cameră pentru funcţiile de preşedinte al Comisiei de cultură, respectiv de vicepreşedinte al Comisiei de industrii. Secretarul general al PNL, deputatul Dan Motreanu, a precizat, ieri, că Raluca Turcan “încearcă să se victimizeze”, subliniind că ea “a făcut foarte puţin pentru imaginea PNL, urmărind doar interesul propriu". Conform lui Motreanu, "colegii au putut să-şi exprime dezacordul faţă de discursul ei anti-PNL, faţă de felul în care a susţinut proiectele partidului". “La mai puţin de 30 de ani, Raluca Turcan a primit foarte multe de la PNL - parlamentar, membru BPC al PNL, preşedinte de comisie la Camera Deputaţilor - comparativ cu efortul depus de alţi colegi aflaţi în partid încă de după revoluţie. Cu toate acestea, a făcut foarte puţin pentru imaginea PNL, urmărind doar interesul propriu”, a conchis Motreanu.