Raluca Turcan, noua Mama Omida a politicii!

Liberalii susțin că ”din informații consistente” din partea unor funcționari ai statului, care au realizat analize, rezultă faptul că actualul Guvern mai are bani de salarii doar până în luna octombrie a acestui an. Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, susține, citată de stiripesurse.ro, că dezastrul este foarte aproape, pentru că incoerența Guvernului a bulversat mediul de afaceri. Raluca Turcan spune că “din nefericire această majoritate de guvernare, parlamentară şi cu decizie în Guvern, PSD-ALDE, a reuşit contraperformanţa să îngrijoreze complet mediul de afaceri, a fost bulversat complet mediul de afaceri“. „Au semănat foarte multă neîncredere, lipsă de predictibilitate, care este vitală pentru oamenii de afaceri, şi o îngrijorare foarte mare, care evident duce la contractarea investiţiilor. Problema cea mai serioasă este că, din informaţii consistente, acest Guvern mai are bani pentru plata pensiilor şi salariilor până în luna octombrie”, a afirmat Turcan. Ea a afirmat că are această informație de la oameni care lucrează în instituțiile statului și care sunt foarte îngrijorați.