Raluca Turcan, noua protejată a Cotroceniului!?

21:45:13 / 13 Decembrie 2016

CONSTATARE SI UIMIRE !

PNL ESTE MORT CA SI PNTCD ! RUSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINE, VECHILOR LIBERALI CA V-ATZI UNIT CU PDL-UL, JOHANIS KW, CIOLOS DJ, USR=USB ......... SI CARE ATZI ASISTAT LA MOARTEA SI INGROPAREA ACESTUI PARTID ISTORIC, CARE A FACUT ISTORIE PENTRU ROMANIA SI MUUULTZI AU MURIT PENTRU IDEALURILE LIBERALE SI VOI, VA UITATZI CU LIPSA DE RESPECT, CUM BASESCU TRAIAN CU AI LUI PDL-ISTI , ARE / AU SA PREIA USOR, USOR FRAIELE PNL-LUI ! ACUM CU TURCAN RALUCA IN FRUNTE SI PESTE CATVA TIMP CU BASESCU TRAIAN IN FRUNTE, RUUUUUUUSINE !