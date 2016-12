Raluka debutează solo

După ce s-a separat de fostul ei partener de trupă, Alexandra Raluca Nistor, alias Raluka, vocea de pe piesele lui DJ Sava, a lansat primul single din cariera solo. Piesa se numeşte „Out of Your Business” şi a fost compusă de Chris Mayer şi Connect-R, în studioul Rappin\' On Production.

Artista s-a născut pe 14 noiembrie 1989, la Deva, iar în 2008, a participat la concursul „Megastar”, unde trupa din care făcea parte, Pepper Girls, s-a clasat pe locul secund. Din primăvara lui 2009, Raluka a început colaborarea cu DJ Sava, piesele lor bucurându-se de mare succes, mai ales în cluburile de pe litoral. Dn cauza unor neînţelegeri financiare, solista a ales, însă, o carieră solo.