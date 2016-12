Raluka face show în Mamaia

Solista Alexandra Raluca Nistor, alias Raluka, revine în acest weekend la Mamaia, pentru a susţine primul ei show în staţiune din această vară. Ea va urca pe scena din clubul Bellagio, sâmbătă, după miezul nopţii, iar biletele vor putea fi procurate la intrare, la preţul de 20 de lei.

Artista a intrat în atenţia publicului în 2009, când a început colaborarea cu DJ Sava, împreună cu care a lansat mai multe piese foarte apreciate, precum „September” şi „I Like the Trumpet”. Încurajată de succesul anterior, Raluka s-a lansat în cariera solo în 2011, odată cu apariţia piesei, „Out of Your Business”, iar vara trecută, a lansat single-ul „Surrendered My Love”, apoi pe finalul lui 2012, piesa „All for You“. De asemenea, la începutul acestei luni, a fost lansată piesa „Replay“, o colaborare între Chris Mayer, Nick Kamarera şi, desigur, Raluka.