Râma pedelistă şi mersul piticului

Culmea tupeului pedelist, un şmecher al partidului de guvernământ i-a catalogat pe ziarişti drept… râme. Deşi, la un moment dat, părea că face parte din tabăra lucidă a PDL, parlamentarul cu pricina a dat, conform unor obiceiuri pedeliste, cu mucii în fasole. Devenit, peste noapte, specialist în râme şi teoria lor, arogantul pedelist a vrut să ne dovedească prin viu grai că dumnealui se ţine bine în şosete. Şi, ca atare, nu s-a sinchisit să-i blameze pe gazetari. Dacă a vrut să-i facă o plăcere prezidentului, care, se ştie, nu suportă presa, atunci, cu siguranţă, chiar domnia sa în persoană intră sub incidenţa teoriei râmei! S-ar putea ca parlamentarul răzvrătit să se numere printre principalii susţinători ai teoriei râmei, fiind cunoscut faptul că simbolistica sa domină acest partid. Să ne fie cu iertare, dar cunoaştem foarte bine comportamentul celor care ştiu că, pentru a ajunge în vârful ierarhiei, dacă apucă, trebuie să se pună bine cu conducătorii de partid şi de stat. Există destui neisprăviţi gata să îmbrace teoria râmei curcubeu, care a trecut pe la mai multe partide, doar pentru a parveni în fel şi chip! Mă rog, ăsta le este obiceiul. Înainte de a-i înjura pe ziarişti, politicianul cu colţii de lapte ar trebui să studieze viaţa şi activitatea râmelor din ograda partidului său. Sunt la fel de multe precum omizile. În plus, deosebit de lacome. Mulţi dintre cei care, dând din coate, au ajuns în faţă, au trecut cu bine testul râmei. Sunt indivizi care, prin comportamentul lor definitoriu în materie de slugărnicie şi prostituţie politică, au dat naştere la suspiciuni. Nu cumva ăştia s-au născut râme direct? Cine e mama lor? Cine a fost diriginta lor? În PDL, dacă nu ştii să te comporţi ca o râmă, în aşa fel încât să pupi mâna prezidentului cu mult simţ de răspundere, rămâi un simplu şi platonic anonim. Desigur, în caz de criză majoră, votul anonimului poate conta enorm. Domnul deputat, specialist în teoria râmei, îi cataloghează pe gazetari în funcţie de poziţia coloanei sale vertebrale. Ca să fie sigur că o are la el, îşi pipăie tot timpul spatele. “Bă, zice el, care mi-aţi şutit cuierul?” Alesul poporului, susţinător de drept al democraţiei în toate cele ce sunt, uită că, atunci când l-a supărat pe preşedinte, ca să-i reintre în graţii, a fost nevoit să joace rolul râmei nevoiaşe. În politică, mai mult decât în alte sectoare de activitate şi viaţă revoluţionară, cine poate, asta e!, oase roade! Poate râma să roadă roase! Da, dar printr-un mare şi divers exerciţiu de voinţă. Când e vorba de mendrele conducătorului iubit, râma se tăvăleşte pe jos. Face, cum să spun, ca toţi dracii. Isterizat de faptul că ziariştii continuă să critice Puterea, alesul poporului îi trece rapid în categoria râmelor. Dumnealui, ca exponent al Puterii, confundă mersul prin tranşeele luptei pentru dreptate cu târâş grăbişul râmei şi, la general, cu mersul piticului din PDL.