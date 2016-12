Rămâne după gratii

Magistraţii Judecătoriei Medgidia au respins, ieri, solicitarea lui Marius Corcodel, de 22 ani, din localitatea constănţeană Tortomanu, de a-i înlocui măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Tânărul a fost arestat, în urmă cu două luni, pentru ultraj contra bunelor moravuri, vătămare corporală, violare de domiciliu, ameninţări, distrugere şi tulburare de posesie şi, de atunci, încearcă să iasă din arestul IPJ Constanţa, motivând că are acasă un copil de care doreşte să aibă grijă. Potrivit procurorilor din Medgidia, în noaptea de 24 spre 25 septembrie anul acesta, individul şi-a bătut concubina şi a obligat-o... să-i bea urina! Această umilinţă nu i s-a părut de ajuns individului care şi-a dus concubina în grajdul din curtea casei şi a încercat să o forţeze să întreţină raporturi sexuale orale cu... un cal. Tânăra, însărcinată în două luni la vremea respectivă, s-a opus, în ciuda loviturilor încasate şi, în cele din urmă, Corcodel a lăsat-o în pace. În septembrie, tatăl lui Corcodel l-a denunţat pe fiu la Poliţie, unde a povestit că, de câte ori tânărul se îmbăta, îşi lua la pumni tatăl, mama, concubina şi fratele, pe care îi dădea apoi afară din locuinţă, lăsându-i să doarmă sub cerul liber sau pe la vecini. Procurorii spun că lui Marius Corcodel nu-i păsa că scandalurile se petreceau chiar sub ochii copilului său, în vârstă de numai doi ani, şi că oamenii pe care-i batjocorea nu-i făcuseră niciun rău. (C.C.)