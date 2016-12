Rămâne valabilă varianta cazării la hotel a parlamentarilor

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, că Senatul şi Camera Deputaţilor vor merge pe varianta veche privind cazarea parlamentarilor din provincie la hotel şi, cine nu vrea cazare, să primească o sumă până va fi modificat statutul deputatului şi senatorului. Zgonea a adăugat că în acest moment este limitat de un buget mult mai redus şi caută soluţii astfel încât toţi parlamentarii să aibă toate bunurile necesare pentru a-şi duce la îndeplinire mandatul. El a precizat că, până pe 19 decembrie, Camera nu poate să dea niciun ban deputaţilor pentru că aceştia nu au depus încă jurământul, iar până la validare, parlamentarii aleşi s-au cazat pe banii lor. Zgonea a recunoscut că, acum, Camera mai are nevoie de 80 de maşini pentru deputaţii noi, iar maşinile preluate de la deputaţii cărora li se încheie mandatul trebuie verificate din punct de vedere tehnic. Frământările lui nu se opresc aici. Zgonea este pus în situaţia de a găsi o soluţie şi pentru birourile din Palatul Parlamentului care vor fi alocate fiecărui parlamentar, arătând că trebuie \"descoperite 412 birouri\". El a arătat că dacă un deputat nu are toate instrumentele stabilite prin lege poate depune plângere împotriva Camerei. (A.M.)