Rămânem fără agenţii de turism din cauza lui „1%“ pe cifra de afaceri?

Un semnal de alarmă serios vine de la Asociația Naţională a Agențiilor de Turism (ANAT). Potrivit unui comunicat al ANAT, peste 85% dintre agențiile de turism vor fi afectate de aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri, ceea ce le va pune în situația să renunțe la investiții și la dezvoltarea afacerii. Desigur, problema nu este doar acest impozit în sine, cât multiplele aspecte nerezolvate, care ţin de domeniul economico-finanţist, pe care patronatele din turism le-au evidenţiat de mai mult timp. „Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de până la 1 milion de euro afectează peste 85% dintre agențiile de turism, punându-le în situația să renunțe la investiții și la dezvoltarea afacerii. Industria de călătorii așteaptă din partea Guvernului aprobarea reglementărilor care să corecteze actuala situație a garantării pachetelor turistice, pentru care ANAT a avansat propuneri încă de acum un an. Sau să fie propuse măsuri stimulatorii, cum ar fi reducerea TVA la 9% pentru marja agențiilor, pe care ANAT o cere cu insistență de mai mulți ani”, subliniază sursa citată.

Potrivit sursei citate, există mai multe discuţii cu specialiști în fiscalitate, iar concluziile sunt dure: cele mai afectate companii vor fi cele care au o marjă brută de profit mai mică de 6,25% sau care înregistrează pierderi, întrucât vor fi nevoite să plătească un impozit mai mare. Este cazul agențiilor de turism care au comision mediu de 7% din valoarea pachetului, din care plătesc o cincime TVA, cheltuieli de funcționare și nu ajung la o rată a profitului de 6,25%. „La un milion de euro rulaj anual, cu un comision de 70.000 euro, se scade TVA 19%, 13.000 de euro, se scad cheltuielile (de funcționare, cu salariile, chiria, publicitatea) și nu se știe câți bani mai rămân. Va putea o agenție să plătească 10.000 de euro anual? Greu de crezut și puțin probabil”, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT.

Reamintim că ANAT a cerut şi săptămâna trecută urgentarea aprobării noilor mecanisme de garantare a pachetelor turistice, apariția acestora fiind întârziată. Normele metodologice ale actului normativ referitor la garantare ar fi trebuit să apară până pe 16 octombrie. Potrivit ANAT, România se află în prezent într-o procedură de pre-infringement deschisă de Comisia Europeană din această cauză.

ANAT are ca membri activi 500 de agenții de turism, care cumulează peste 85% din vânzările pachetelor de turism și călătorie, estimate la aproape un miliard de euro anual, și au împreună peste 4.600 de angajați. Industria turismului în România are peste 120.000 de angajați și contribuie la economia națională cu aproape 2% din PIB. Un proiect de modificare a Codului Fiscal, publicat recent, schimbă condițiile care trebuie îndeplinite de persoanele juridice române pentru încadrarea în categoria microîntreprinderi, majorând de la 500.000 euro la 1.000.000 euro limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Toate aceste companii urmează să plătească un impozit de 1% pe cifra de afaceri, în loc de 16% pe profit. Potrivit ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, în România sunt 450.000 de firme care au o cifră de afaceri de sub 1.000.000 de euro.