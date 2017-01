Rămas bun, Class One Romanian Grand Prix 2009!

După ce au încîntat constănţenii şi turiştii aflaţi în staţiunea Mamaia prin evoluţiile lor la bordul ambarcaţiunilor care au atins peste 250 de kilometri pe oră pe Lacul Siutghiol, piloţii de la Class One Romanian Grand Prix 2009 au participat, alături de membrii echipelor tehnice şi de organizatori, la petrecerea de “Rămas bun” a competiţiei. Distracţia a fost cuvîntul de ordine duminică seară, în clubul “The Office Temporary Lounge”, muzica şi fetele frumoase făcînd deliciul celor prezenţi. Seara a fost deschisă, spre deliciul italienilor, pe acorduri napoletane, de o prezentare de modă a celebrului designer Cătălin Botezatu. Chiar dacă au încheiat doar pe locul secund, norvegienii de Ugland Offshore Racing au sărbătorit de parcă ar fi cîştigat ambele curse, piloţii Kolbjorn Selmer şi Jorn Tandberg fiind în centrul atenţiei. Primul a renunţat pentru cîteva minute la dans pentru a-şi încerca norocul la ruletă. “Mă simt norocos, ca şi în cursă. Joc pentru distracţie, nu pentru bani. Ne bucurăm la fel cum am făcut-o şi în cursă”, a explicat Selmer. Nici membrii echipei tehnice norvegiene nu s-au lăsat mai prejos, “vikingii” declarînd Mamaia drept cea mai spectaculoasă locaţie din circuitul Class One: “Este grozav. Sîntem deasupra tuturor. Totul este minunat!” Rînd pe rînd, piloţii au uitat de emoţiile din cursă şi au dansat şi cîntat alături de formaţia Publika. “Este al treilea an cînd vin la Mamaia şi trebuie să mărturisesc că este cursa pe care o aşteptăm mereu cu nerăbdare. Avem un circuit foarte bun, oamenii sînt foarte primitori şi ne simţim bine împreună. Sper să ne vedem şi anul viitor”, a spus copilotul ambarcaţiunii Victory 1, Jean Marc Sanchez. “Class One Romanian Grand Prix oferă distracţie atît pe apă, cît şi pe uscat, iar acesta este unul dintre motivele pentru care toată lumea apreciază cursa de la Mamaia. Atmosfera este extraordinară şi toţi se distrează”, a explicat Alin Vintilă, project manager Power Marine.

Petrecerea a durat pînă în zori, însă la primele ore ale dimineţii, toţi membrii echipelor tehnice erau deja prezenţi la Cartierul General al Class Romanian Grand Prix 2009, situat pe malul lacului, în dreptul Hotelului “Rex”. Pînă aseară, cele opt ambarcaţiuni au părăsit Constanţa, îndreptîndu-se către propriile centre, unde vor pregăti următoarea cursă, Italian Grand Prix, programată între 2 şi 4 octombrie, în staţiunea Stresa.