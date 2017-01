Rambursările de TVA, o problemă

Rambursările de TVA „au fost o problemă şi au rămas o problemă”, deşi unele lucruri au fost îmbunătăţite, susţine vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Mihai Gogancea-Vătăşoiu. „Avem o problemă de resurse, de informatizare. Avem o ţară a sistemului legată de control (...) Lucrăm cu un aparat de câţiva zeci de mii de oameni, mare parte au apărut ciclic, la patru ani, iar în patru ani ar fi trebuit să ne profesionalizăm, dar am lărgit această plăcintă”, a declarat Vătăşoiu. ANAF a rambursat TVA cu o întârziere de până la 1.300 de zile, respectiv de peste trei ani şi jumătate. „Am realizat o bază de date în care am înscris toate deconturile de TVA. Prin acest sistem am plătit TVA care avea o întârziere de 1.289 de zile”, a spus Vătăşoiu. El a arătat că, în baza noului sistem, ANAF va putea plăti toate deconturile soluţionate. Pe de altă parte, el a arătat că, în 2009, bugetul consolidat a fost realizat, pentru prima dată, pe o abordare nouă, fiind prognozate mai întâi veniturile şi, ulterior, cheltuielile. Conform datelor anunţate anterior de ANAF, la 31 august, 2.447 de deconturi de TVA, în valoare de 1,695 miliarde lei, erau întârziate,.