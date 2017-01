Rămîne după gratii

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, recursul formulat de tulceanul Valentin Laurenţiu Minea, de 35 ani, împotriva arestării sale preventive pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor calificat. Potrivit anchetatorilor, pe 6 iunie anul acesta, bărbatul se afla într-un bar din Tulcea şi consuma băuturi alcoolice împreună cu mai mulţi amici, cînd a început să se certe cu un tovarăş de pahar. Cei doi s-au luat la harţă din cauza unei biciclete pe care Minea i-a împrumutat-o amicului şi acesta nu i-a mai dat-o înapoi. De la înjurături la bătaie nu a fost decît un pas. La un moment dat, Minea a scos un cuţit cu care l-a înjunghiat pe adversar în zona inimii. Rănitul a fost transportat la spital, unde a rămas internat pentru a fi supravegheat de medici. Minea a fost arestat la scurt timp, însă el a contestat mereu încarcerarea sa, susţinînd că nu a avut intenţia de a ucide. Avocatul lui a spus, în faţa instanţei constănţene, că martorii oculari au declarat la poliţie că nu au văzut cine a înfipt cuţitul în victimă şi că certificatul medico-legal arată că viaţa rănitului nu a fost pusă în pericol de leziunile suferite. Procurorul de şedinţă l-a contrazis şi a afirmat că Minea are un comportament violent la băutură şi acest conflict spontan se putea termina mult mai rău avînd în vedere că rănitul a fost lovit cu cuţitul în zona inimii. „Nu are decît o simplă zgîrietură de trei cm, nu sînt un pericol social. Doresc să fiu lăsat în libertate pentru că am o familie, doi copii şi nu am antecedente penale!”, a zis Valentin Laurenţiu Minea. Magistraţii au respins recursul şi au decis ca bărbatul să rămînă după gratii pentru următoarele 29 de zile.