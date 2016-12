Rammstein în România, momentan doar zvon!

La doar o zi de la anunţarea prezenţei celor de la Metallica la Bucureşti, în vara anului viitor, pe scena ediţiei româneşti a festivalului Sonisphere, în presa autohtonă au apărut deja informaţii contradictorii referitoare la venirea unor alte staruri internaţionale ale muzicii rock, printre care Iron Maiden şi Rammstein. Astfel, în timp ce pe site-ul oficial al trupei germane, rammstein.de, până ieri nu a fost postat niciun anunţ referitor la vreun eventual concert în ţara noastră, câteva site-uri de muzică autohtone, printre care şi pagina electronică dedicată formaţiei, rammstein.ro, lansează cu entuziasm o informaţie-surpriză. „După aproape cinci ani de la prima vizită a trupei în România, pentru filmarea videoclipului Rosenrot, Rammstein se întoarce, de data aceasta pentru un concert incendiar! După toate probabilităţile, acesta va avea loc în Bucureşti, între 25 şi 27 iunie 2010, în cadrul recent anunţatului festival Sonisphere, alături de Metallica, Slayer şi multe alte nume mari ale genului. Festivalul este organizat de către Marcel Avram şi D&D East Entertainment”, se arată în comunicat.

Menţionăm că firma D&D East Entertainment este reprezentată de Marcel Avram, unul dintre cei mai cunoscuţi impresari, care s-a ocupat de promovarea unor megastaruri, precum Michael Jackson, AC/DC, Pink Floyd, U2, Rolling Stones, Madonna, Rod Stewart, Prince, Bon Jovi, Celine Dion, Elton John, Tina Turner, The Who, Deep Purple, Metallica şi Ozzy Osbourne. Pentru a verifica temeiul informaţiilor postate online, am contactat firma amintită. Un reprezentant al firmei D&D East Entertainment a declarat că venirea celor de la Rammstein în România se află, deocamdată, la nivel mediatic, în stadiul de zvon, sursa refuzând să infirme sau să confirme ceea ce, în prezent, se deduce a fi doar un proiect.

În condiţiile în care trupe celebre incluse în circuitul european Sonisphere, precum Iron Maiden, Rammstein, Motley Crue, Alice Cooper, Iggy & The Stooges, Slayer, The Cult şi Anthrax completează afişul festivalului Sonisphere din Anglia, ce va avea loc în Knebworth, în perioada 30 iulie - 1 august 2010, există însă suficiente posibilităţi ca să putem vedea o parte din aceste trupe şi pe o scenă din capitală. Reamintim că, până astăzi, au confirmat prezenţa în România, pentru a concerta în luna iunie, două nume celebre ale scenei rock internaţionale: Metallica şi Slayer.