Ramona Bădescu joacă într-o telenovelă italiană

Actriţa Ramona Bădescu joacă în serialul de epocă italian \"Lo Scandalo della Banca Romana\", alături de Vincent Perez şi Beppe Fiorello. Serialul este difuzat de postul de televiziune Rai Uno, iar Ramona Bădescu va apărea în episoadele transmise timp de două zile, începând de mâine. Românca joacă rolul fetei guvernatorului Băncii din Roma, Ida Tanlongo, iar acţiunea serialului are loc în anul 1900. În regia lui Stefano Reali, filmul îi mai are în distribuţie pe actorii Beppe Fiorello, Antonio Bruschetta şi Marcelo Mazzarella. \"Mi-ar face mare plăcere să joc şi în ţară într-un astfel de film, despre trecutul şi cultura României. La noi s-au făcut puţine filme de acest gen. Mi-ar plăcea să joc un personaj din perioada Regelui Mihai, a micului Paris din Est\", a declarat actriţa. Pentru că este şi consilier pentru relaţia cu comunitatea română din capitala Italiei, ea a adăugat: „Am vorbit cu primarul Romei şi i-am spus că ar putea face un film în care personajul principal să fie o româncă ce lucrează în Italia, care munceşte pentru italieni. Asta ar putea ajuta şi problema românilor din Italia. Italienii se uită la filme şi ar putea înţelege mai uşor cât de muncitori sunt românii. Am putea face o coproducţie între Italia şi România\". Ramona Bădescu este actriţă şi prezentatoare de televiziune, iar în Italia a jucat, printre altele, în serialele TV „La piovra 8\", „Incantesimo 2\", „I misteri di Cascina Vianello\".