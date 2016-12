Ramona Mănescu dă târcoale Primăriei Constanța

Europarlamentarul Ramona Mănescu a anunțat ieri, într-o conferință de presă, că s-a reînscris în organizația constănțeană a PNL, după ce a activat ani buni în cea de la București. Am fi naivi dacă am crede că liberala a revenit în filiala de la malul mării de dragul vremurilor trecute (aici a devenit pentru prima dată membru PNL) sau, cum a spus chiar ea, că vrea să se implice mai mult în sprijinirea liberalilor de aici în atragerea de fonduri europene din postura sa de europarlamentar. Mai voalat, mai trasă de limbă, Mănescu a recunoscut că i-ar plăcea să i se ceară să intre în competiția internă din partid pentru desemnarea candidatului PNL pentru Primăria Constanța. Este ciudat însă cum, imediat după ce primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat că se va retrage din viața publică și că va renunța la Primărie, tot mai mulți politicieni de la centru dau târcoale Constanței. Nu de alta, dar cu Radu Mazăre pe lista de candidați știau sigur că nu au nicio șansă. Asta pe lângă faptul că foarte mulți politicieni constănțeni de care nu prea am auzit până acum se visează deja în funcția de primar al municipiului.

RAMONA MĂNESCU NU SPUNE „NU“ CANDIDATURII Vizavi de intenția liberalei de a candida, constănțenii vor fi cei care vor decide dacă este sau nu este bună pentru funcția de primar. Cert este că a început cu stângul. În conferința de presă, Ramona Mănescu a dezbătut un subiect sensibil: Portul Constanța. Întrebată de ce nu a dat curs, din postul de ministru al Transporturilor, solicitării administrației constănțene de preluare a unei părți din acționariatul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APMC) și de listare la bursă a altei părți din acțiuni pentru transparentizarea activității portuare, Mănescu a răspuns: „Nu cred că o primărie are capacitatea de a administra un port precum cel de la Constanța. Portul are nevoie de extindere, de investiții și de bani europeni ce ar trebui atrași, iar Primăria nu are capacitatea de a asigura cofinanțarea unor astfel de proiecte“. Fie doamna europarlamentar a omis intenționat, fie nu cunoaște foarte bine problematica (ceea ce ar fi mult mai grav, având în vedere că a fost ministru al Transporturilor), dar Primăria Constanța nu a intenționat niciodată să preia patrimonial portul în ansamblul său. Amintim că autoritatea locală a cerut să aibă acțiuni la CN APMC, compania cu acționariat majoritar de stat care administrează portul, pentru a avea un cuvânt de spus în dezvoltarea acestuia. Mai exact, municipalitatea voia ca pachetul pe acțiuni de 20% pe care îl deținea din 2008 să crească la 33%. Nu doar că nu a obținut cele 13%, dar a pierdut și cele 20% pe care le avea prin „bunăvoința“ senatorului constănțean Gigi Chiru (PNL), care a reclamat neconstituționalitatea actului normativ de transfer al acțiunilor. Nu intrăm foarte mult în detalii, dar poate ar trebui să spunem că, în acest fel, constănțenii sunt văduviți de beneficiile pe care ar trebui să le aibă ca locuitori ai Constanței, orașul pe raza căruia se află portul. Nu ar fi firesc să se întâmple și la noi cum se petrece peste tot în lume? Nu există port în toată lumea asta care să aibă acționariat integral de stat și în care autoritatea locală să nu fie parteneră. Aducem din nou în discuție exemplul portului Rotterdam, a cărui administrare este majoritar locală și care este unul dintre cele mai dezvoltate din lume. Un clasament al porturilor lumii arată că, din punctul de vedere al activității, Rotterdam este al 11-lea din lume și primul din Europa. În cazul ăsta, răspunsul la întrebarea dacă este bine ca o autoritate locală să fie implicată în administrarea portului vine de la sine.