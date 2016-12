Ramona Nerra, de la „Vocea Germaniei”, colaborează cu ATB

Românca Ramona Nerra, care s-a remarcat în competiţia „Vocea Germaniei”, apare pe cea mai nouă compilaţie a DJ-ului internaţional André Tanneberger, alias ATB, cu care a înregistrat două piese: „Never Give Up” şi „In and Out of Love”. Compilaţia pe care se regăsesc cele două piese înregistrate în colaborare cu ATB se numeşte „Sunset Beach DJ Session 2”.

Cântăreaţa a precizat că a început să colaboreze cu ATB, unul dintre cei mai cunoscuţi DJ din lume, după ce acesta a văzut-o pe scena de la concursul „Vocea Germaniei”. „André m-am văzut în timpul emisiunii „The Voice of Germany”, la care am participat în această ţară. Tocmai venise dintr-un mic turneu în America şi urmărea pentru prima dată emisiunea. A fost foarte încântat de mine şi în seara respectivă, i-a scris un mesaj antrenorului meu, Jan Löschel, spunându-i: „Îmi place... vreau”. Imediat după terminarea emisiunii, Jan Löschel şi managerul meu, Daniel Hallgrimson, au stabilit o întâlnire cu André. Ne-am întâlnit la el acasă cu toţii şi vroiam, iniţial, numai să ne cunoaştem şi să bem o cafea, dar ne-am înţeles atât de bine că două ore mai târziu, eram deja la el în studio şi înregistram”, a declarat Ramona Nerra.

Artista a precizat că ziua în care l-a cunoscut pe André Tanneberger a fost fructuoasă, atunci născându-se, practic, piesele „Never Give Up” şi „In and Out of Love”. Ea a mai spus că videoclipul „Never Give Up”, care promovează compilaţia „Sunset Beach DJ Session 2” şi pregăteşte drumul pentru viitorul album ATB din toamnă, a fost filmat în diferite locuri din lume, precum New York, Coreea sau Thailanda.