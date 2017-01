Ramona Rusu se bate pentru titlul de „Regina Europei”

La sfârşitul săptămânii trecute, Constanţa s-a aflat în centrul atenţiei iubitorilor de drift din Europa, graţie curselor din Campionatul European de Drift organizate pe circuitul amenajat în parcarea de la Maritimo Shopping Center. A fost etapa a doua din „King of Europe”, secţiunile Street Legal şi Queen of Europe, cursele fiind câştigate de bulgarul Pavlin Penev, respectiv de irlandeza Danielle Murphy, care a fost urmată de arădeanca Ramona Rusu (BMW E30).

În vârstă de 27 de ani, Ramona este singura femeie-pilot din România care participă la competiţii oficiale de drift! „Mă simt foarte bine când pilotez în curse de drift. Nu mă simt ca o femeie în acest sport cu motor, ci sunt doar un pilot care concurează alături de ceilalţi piloţi înscrişi în competiţie”, spune arădeanca, mândră de realizările ei. „Chiar dacă am ieşit pe locul al doilea la Constanţa, am câştigat calificările şi, cu punctajul pe care îl am, sunt pe primul loc în clasamentul general. Urmează să particip la o etapă de Pro Series în Ungaria (n.r. - divizia profesionistă a King of Europe), în luna august. Va fi un concurs mai tare, piloţii sunt în jur de şaptezeci la număr şi ceva mai puternici decât la Street Legal, dar voi lupta. Anul trecut m-am clasat în primele douăzeci de locuri la general şi am participat doar la patru etape din totalul de nouă. La Queen of Europe mă bat pentru titlu cu Danielle şi Karolina (n.r. - poloneza Karolina Pilarczyk) şi sper ca eu să devin campioană europeană. Murphy este un pilot foarte bun, dar am şansa mea şi vreau să profit de ea”, afirmă Ramona Rusu.

Singura femeie-pilot din România s-a declarat încântată de tot ceea ce a găsit la Constanţa săptămâna trecută şi i-a lăudat pe organizatorii etapei de la Maritimo Shopping Center: „Circuitul de la Constanţa mi-a plăcut foarte mult şi le mulţumesc spectatorilor pentru susţinere. A fost cel mai frumos de până acum, foarte tehnic, dar totul a fost perfect în weekend, la Constanţa!”