Ramona-Eva Chivu, în optimi la Auray

Clasată pe locul secund în ierarhia internă a celor mai bune jucătoare de tenis sub 12 ani, Ramona Eva Chivu (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Ionuţ Brătulescu) face spectacol la Open Super 12, unul dintre cele mai puternice turnee internaţionale rezervate juniorilor sub 12 ani, turneu găzduit de oraşul francez Auray. Constănţeanca a spulberat-o în turul secund al competiţiei pe Anais Jourdier (Franţa), cu 6-0, 6-0, şi va evolua în optimile întrecerii chiar împotriva partenerei sale de dublu, elveţianca Simona Waltert. În schimb, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) s-a oprit în runda secundă a întrecerii la băieţi, fiind învins, ieri, cu 6-1, 6-4, de rusul Nikolay Vylegzhanin. În plus, Paloşi şi Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) au părăsit concursul şi în proba de dublu, fiind eliminaţi în runda inaugurală de dublul francez Emilien Voisin şi Simon Wagner, cu 6-4, 2-6, 7-10. În turneul de consolare la băieţi, Gima a cedat în primul tur, cu 2-6, 4-6, în confruntarea cu Ayoub Guennaz (Franţa).