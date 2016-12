Randi s-a ferit să spună că are o iubită

Jumătatea trupei Morandi, Randi, a mărturisit, pe un post TV muzical, că, de fiecare dată când a fost implicat într-o relaţie, s-a ferit să o facă publică, pentru că a întâmpinat, de multe ori, de reacţii negative. Mai mult, artistul a spus că, la începutul carierei, prietena sa de la momentul respectiv primea mesaje jignitoare şi chiar de ameninţare.

„Când a fost cazul, m-am ferit să spun că am o iubită. Consider că publicul român este imatur şi fără să îşi dea seama, face rău. Mi s-a întâmplat să fiu întrebat dacă pot fi pe bune cu o fană şi cum ar trebui să arate aceasta. Ei încă visează la idolul lor în termenii ăştia şi încerci să nu le tai craca de sub picioare, cât şi să protejezi persoana de lângă tine”, a declarat Randi.

Randi a devenit, mai nou, şi producător. În paralel cu activitatea trupei Morandi, Randi lucrează cu artişti ca Shaka Muv şi Mishelle.