Randy Quaid, eliberat din închisoare

Actorul american Randy Quaid a fost eliberat dintr-o închisoare canadiană destinată imigranţilor, în care fusese plasat după ce a fost arestat săptămâna trecută de agenţii serviciului vamal din această ţară. Randy Quaid şi soţia lui, Evi, au fugit în Canada în 2010, după ce au fost arestaţi de poliţiştii americani, pentru ocuparea ilegală a fostei lor reşedinţe din oraşul californian Santa Barbara. Ei au fost acuzaţi că au intrat prin efracţie şi au cauzat pagube de peste 5.000 de dolari în fosta lor reşedinţă, despre care au susţinut că se află încă în proprietatea lor.

Soţii Quaid au solicitat autorităţilor canadiene să le acorde statutul oficial de refugiaţi, susţinând că au fost urmăriţi de ”asasini de staruri de la Hollywood”. Evi, al cărei tată s-a născut în Canada, a primit ulterior cetăţenia canadiană. Randy Quaid trebuia să vină la o întrevedere cu reprezentanţii Consiliului pentru Imigranţi şi Refugiaţi din Canada în 2013, însă nu s-a prezentat. Oficialii guvernamentali din Canada nu cunoşteau adresa la care locuia actorul american, până marţi, 14 mai, când un agent al serviciului vamal canadian l-a recunoscut pe acesta în Montreal. Autorităţile canadiene l-au reţinut imediat. Potrivit CBS News, starul hollywoodian a fost trimis apoi într-un centru de detenţie pentru imigranţi. Actorul a apărut apoi în faţa autorităţilor canadiene, marţi, şi s-a declarat ”devastat” că Guvernul canadian i-a respins cererea de rezidenţă permanentă în această ţară. Actorul a promis însă că va coopera cu autorităţile locale şi că va face tot ce i se va cere pentru a obţine dreptul de rezidenţă în Canada. El a fost eliberat după ce a plătit o cauţiune de 10.000 de dolari şi va trebui să comunice regulat cu angajaţii Biroului canadian pentru Imigraţie.

Randy Quaid, fratele mai mare al actorului Dennis Quaid, a apărut în numeroase filme, precum ”Nebuni din dragoste”, ”Vecinii”, ”Magica legendă a spiriduşilor” sau ”Ziua în care lumea s-a sfârşit”, dar cele mai cunoscute roluri ale sale sunt cele din ”Regele popicelor”, seria ”National Lampoon” şi ”Brokeback Mountain”, recompensat cu premiul Oscar. A fost nominalizat la premiile Oscar, Globul de Aur şi BAFTA pentru rolul din ”The Last Detail” (1973), a câştigat un Glob de Aur pentru ”LBJ: The Early Years” şi are o stea pe Walk of Fame.