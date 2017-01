Randy Quaid şi soţia, eliberaţi

Actorul american Randy Quaid şi soţia sa, Evi, au fost eliberaţi din centrul de detenţie pentru imigranţi din oraşul canadian Vancouver. Starul din “Brokeback Mountain” a fost eliberat după ce a plătit o cauţiune de 10.000 de dolari. Soţia lui a beneficiat de eliberare necondiţionată, după ce oficialii Biroului pentru imigranţi şi refugiaţi din Vancouver au descoperit că tatăl actriţei Evi Quaid s-a născut în Canada. Cuplul a fost arestat săptămâna trecută, în oraşul canadian Vancouver, în baza unui mandat emis de justiţia americană. Procurorii americani îi acuză pe soţii Quaid de vandalism, iar mandatul a fost emis de justiţia americană, după ce aceştia au absentat de la o audiere în faţa tribunalului californian.

Luna trecută, soţii Quaid au fost puşi oficial sub acuzaţie pentru ocuparea ilegală a fostei lor reşedinţe din oraşul californian Santa Barbara. Soţii Quaid au fost acuzaţi că au intrat prin efracţie şi că au cauzat pagube de peste 5.000 de dolari în fosta lor reşedinţă din Santa Barbara, despre care au susţinut că se află încă în proprietatea lor. Actorul Randy Quaid şi soţia lui, Evi Quaid, au cerut azil în Canada, susţinând că au fost persecutaţi în SUA. Cei doi susţin, totodată, că vieţile lor sunt în pericol, după ce câţiva buni prieteni de-ai lor, printre care Heath Ledger şi David Carradine, au fost “asasinaţi” în ultimii ani, la Hollywood.

Randy Quaid, fratele mai mare al actorului Dennis Quaid, a fost nominalizat la premiile Oscar, Globul de Aur şi BAFTA pentru rolul din “The Last Detail” în 1973, a câştigat premiul Glob de Aur pentru “LBJ: The Early Years” şi are o stea pe Bulevardul Famei de la Hollywood.