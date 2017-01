Randy Quaid şi soţia lui au cerut azil în Canada

Actorul american Randy Quaid şi soţia lui, Evi, au cerut azil în Canada, susţinând că au fost persecutaţi în SUA. Cuplul a fost arestat joi, în oraşul canadian Vancouver, în baza unui mandat emis de justiţia americană. Procurorii americani îi acuză pe soţii Quaid de vandalism, iar mandatul a fost emis săptămâna trecută, după ce aceştia au absentat de la o audiere în faţa tribunalului californian. ”Simţim că vieţile noastre sunt în pericol”, a declarat Evi Quaid în faţa unui judecător specializat în probleme legate de imigraţie. Avocatul soţilor Quaid a prezentat reporterilor o declaraţie scrisă, în care Randy şi Evi Quaid susţin că au cerut azil pentru a se proteja de ”asasinii de staruri de la Hollywood”.

Luna trecută, soţii Quaid au fost puşi oficial sub acuzaţie pentru ocuparea ilegală a fostei lor reşedinţe din oraşul californian Santa Barbara. Soţii Quaid au fost acuzaţi că au intrat prin efracţie şi au cauzat pagube de peste 5.000 de dolari în fosta lor reşedinţă din Santa Barbara, despre care au susţinut că se află încă în proprietatea lor. Cei doi au fost puşi sub acuzare pentru jaf, procesul urmând să fie reluat astăzi. Randy şi Evi Quaid au fost eliberaţi pe cauţiune în Canada şi vor fi audiaţi în cursul săptămânii viitoare. În timpul întrevederii pe care a avut-o, vineri, cu judecătorul canadian, Evi Quaid a declarat că o serie de actori, buni prieteni ai soţului ei - printre care Heath Ledger şi David Carradine -, au fost asasinaţi în ultimii ani, la Hollywood. ”Randy a avut opt buni prieteni care au fost asasinaţi în feluri diferite şi ciudate. Simţim că noi suntem următorii pe listă”, a declarat Evi Quaid. Actorul australian Heath Ledger, care a jucat împreună cu Randy Quaid în ”Brokeback Mountain”, a decedat în ianuarie 2008, în urma unei supradoze accidentale de medicamente. Un alt bun prieten al lui Randy Quaid, actorul David Carradine, a fost găsit decedat, anul trecut, în camera sa de hotel din Bangkok. Medicii legişti au declarat că actorul a murit prin asfixiere. În septembrie 2009, Randy Quaid şi soţia sa, Evi, au fost arestaţi după ce conducerea unui hotel a depus o plângere împotriva lor, pentru neplata unei facturi de 10.000 de dolari. Ei au fost eliberaţi pe cauţiune şi puşi sub acuzare pentru spargere, escrocherie şi complot.

Randy Quaid, fratele mai mare al actorului Dennis Quaid, a apărut în numeroase filme, precum ”Nebuni din dragoste”, ”Vecinii”, ”Magica legendă a spiriduşilor”, ”Ziua în care lumea s-a sfârşit”. Însă cele mai cunoscute roluri ale sale sunt cele din ”Regele popicelor”, seria ”National Lampoon” şi ”Brokeback Mountain”, recompensat cu premiul Oscar. A fost nominalizat la premiile Oscar, Globul de Aur şi BAFTA, pentru rolul din ”The Last Detail” (1973), a câştigat un Glob de Aur pentru ”LBJ: The Early Years” şi are o stea pe Walk of Fame.