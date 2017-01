Rănit de artificii artizanale în Central Park din New York

Un tânăr de 19 ani a fost rănit, duminică, în Central Park din New York, după ce ar fi călcat pe un dispozitiv artizanal pentru lansarea focurilor de artificii. ”Dispozitivul artizanal a fost ca un experiment exploziv, proiectat probabil pentru a face mult zgomot, poate și o explozie, pus la cale de cineva cu informații limitate de chimie”, a declarat comandantul echipei de geniști a poliției din New York. Nu există dovezi că explozia ar fi fost legată de un act de terorism și nu au existat amenințări specifice credibile cu privire la New York, pentru perioada din jurul datei de 4 iulie, au anunțat autoritățile. Tânărul a fost supus unei intervenții chirurgicale la piciorul stâng și se află internat în stare stabilă. Explozia, care a avut loc în partea de est a Central Park, a putut fi auzită la câteva străzi distanță, unele persoane crezând că face parte din spectacolul organizat cu ocazia Zilei Naționale a SUA.