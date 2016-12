Rănit de balenă

Un pescar aflat pe o ambarcaţiune în apropiere de regiunea Cap din Africa de Sud a fost rănit după ce o balenă de care nava s-a ciocnit i-a aruncat ancora în faţă, lovindu-l în zona maxilarului. “Când am lovit balena, ancora a sărit şi a lovit victima în maxilar”, a declarat căpitanul navei, Taliep Fester. Incidentul s-a petrecut ieri, în zori, la aproximativ 400 de metri de coasta Africii de Sud. Căpitanul a spus că nu au văzut nici urmă de balenă şi că, brusc, au simţit că nava s-a lovit de ceva. “Când am văzut balena eram deja pe jos. A te lovi de o balenă este ca şi cum te-ai lovi de o stâncă. Dacă aceasta s-ar fi ridicat în aer, ne-ar fi răsturnat nava”, a povestit Taliep Fester. Victima a fost internată în spital, starea de sănătate fiind stabilă.