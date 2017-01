Rănit în timp ce se plimba cu banana

Un bucureştean de 18 ani a ajuns, miercuri seară, pe patul de spital, după ce s-a accidentat în timp ce se plimba, cu mai mulţi amici, pe o banană pneumatică, în staţiunea Costineşti. Totul a fost distractiv pînă la sfîrşitul cursei, atunci cînd a venit timpul ca „pasagerii” să sară în mare de pe ambarcaţiunea de agrement şi să se întoarcă înot la mal. „În momentul în care am sărit de pe banană, m-am ciocnit de o fată care a căzut în apă în acelaşi moment şi am suferit o lovitură foarte puternică la cap. Imediat după impact, mîinile mi-au amorţit şi nu am mai putut să înot”, a povestit Ştefan Rusu păţania prin care a trecut. Observînd că tînărul are probleme, mai mulţi salvamari care patrulau pe plajă au intrat după el în mare şi l-au adus la mal, după care au chemat o ambulanţă. Turistul ghinionist a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat în Clinica de Neurochirurgie. Mama tînărului este hotărîtă să depună o reclamaţie la Oficiului pentru Protecţia Consumatorului, împotriva bazei nautice care a închiriat ambarcaţiunea de agrement. „Nu mi se pare normal că fiul meu nu a primit un instructaj înainte de a se urca pe banană. Din acest motiv am de gînd să fac tot posibilul pentru ca proprietarul acelei baze nautice să plătească pentru neglijenţa lui”, a declarat Marcela Rusu. La cererea familiei, ieri dimineaţă, Ştefan Rusu a fost transferat cu o ambulanţă la un spital din Bucureşti.