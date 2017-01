Răniţi de cablurile instalate în mare de o firmă de agrement

Un turist străin de origine română, Ion Pacea, şi fiica sa, de zece ani, veniţi la plajă, în staţiunea Mamaia, au fost, sîmbătă după-amiază, implicaţi într-un incident nefericit, care l-a determinat pe bărbat să afirme că nu va mai reveni pe litoralul românesc. Aflaţi în partea de nord a staţiunii, în zona hotelului Amiral, cei doi s-au tăiat în nişte cabluri care delimitau aria de funcţionare a ski jeturilor, dar care, în loc să fie amplasate la suprafaţa apei, pentru a fi observate de către cei care înoată, erau amplasate sub apă. “La un moment dat mergeam prin apă şi fiica mea s-a lovit de nişte cabluri. M-a strigat şi, cînd am ridicat cablul, m-am tăiat şi eu la mînă şi la picior“, a declarat turistul. El mai povesteşte că fata lui a ieşit din apă plină de sînge, fiind tăiată pe picior în mai multe locuri, dar şi foarte speriată. Tatăl fetiţei a încercat să îi atenţioneze pe cei care închiriază ski jeturile de pericolul la care sînt expuşi cei care înoată, însă aceştia au dat din umeri. “Pe mine nu mă interesează, nu eram aici. A venit la noi bandajat, deci nu mă interesează“, a declarat administratorul firmei de ski jeturi. În aceste condiţii, Ion Pacea a telefonat la Direcţia Apelor Române Dobrogea Litoral (DADL) pentru a le semnala problema. Cu toate că de aici i s-a spus că un inspector al DADL va ajunge la locul incidentului în cel mult 20 de minute, bărbatul a aşteptat zadarnic sosirea reprezentantului DADL. Contactat telefonic ieri, purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, a afirmat că Autoritatea Navală ar trebui să verifice modul în care firmele de agrement turistic îşi amenajează culoarul de ieşire în larg. Fiind duminică, nu am reuşit să aflăm şi un punct de vedere de la Autoritatea Navală, însă singura concluzie care se desprinde este aceea că haosul domneşte pe litoral.