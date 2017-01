Răniţi la un concert One Direction în Peru

Un număr de 47 de fani ai grupului One Direction au fost răniţi duminică seară, în timpul unui concert susţinut de formaţia britanică în Lima, capitala statului Peru. Informaţia a fost comunicată în premieră, luni, de postul de televiziune SkyNews. Serviciile de urgenţă au fost nevoite să acorde primul ajutor unui număr de 47 de tineri, cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, aflaţi în apropierea scenei, unde au fost striviţi de alte mii de admiratori din spatele lor, care doreau să vină mai în faţă. Concertul trupei One Direction a avut loc pe un stadion arhiplin, cu o capacitate de 40.000 de locuri. Membrii grupului britanic i-au îndemnat pe spectatori la calm, iar apoi, Niall Horton şi colegii săi de trupă au ameninţat că vor întrerupe concertul dacă mulţimea de fani va continua să înainteze spre scenă. Potrivit serviciilor de urgenţă, fanii cuprinşi de euforie voiau să se apropie cât mai mult posibil de idolii lor. Nimeni nu a fost rănit grav, indică SkyNews.

Trupa One Direction şi-a început turneul mondial cu un concert susţinut vineri, în Columbia, pe stadionul „El Campin“ din Bogota. Concertul de la Lima a fost cel de-al doilea din acest turneu, care va include un număr de 67 de spectacole. One Direction este un grup pop britanic înfiinţat în 2010, atunci când Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan şi Liam Payne au participat individual la concursul „X Factor“ din Marea Britanie. Grupul, printre ale cărui hituri se numără piese precum ”Story Of My Life” şi ”Live While We're Young”, se bucură de un succes uriaş în rândul adolescenţilor.