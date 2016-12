Raphael Guerreiro a refuzat FC Barcelona pentru a se transfera la Borussia Dortmund

Fundaşul portughez Raphael Guerreiro, în vârstă de 22 de ani, a dezvăluit că a refuzat o ofertă de la FC Barcelona înainte să se transfere la Borussia Dortmund. În vară, presa internaţională a relatat despre interesul echipei catalane pentru fundaşul stânga aflat la Lorient în acea perioadă. Guerreiro a confirmat informaţia respectivă şi a mărturisit că a preferat să joace pentru Borussia Dortmund.

„A fost o decizie dificilă să spun nu Barcelonei. A trebuit să iau o decizie, iar oferta primită de la Borussia Dortmund m-a convins. Trebuie să evoluez în mod regulat în acest sezon, să am meciuri în picioare pentru a putea să progresez. Spre norocul meu, lucrurile merg foarte bine în Germania. Am primit o ofertă și de la PSG anul trecut, dar am hotărât să rămân la Lorient. Voiam să joc cât mai mult posibil înainte de EURO 2016. A fost o decizie crucială, pentru că, în cele din urmă, m-a ajutat să fac parte din echipa Portugaliei care a câştigat Campionatul European. Sunt foarte recunoscător pentru că Barcelona şi PSG s-au interesat de mine”, a precizat Guerreiro.

Raphael Guerreiro a fost transferat de Borussia Dortmund de la Lorient, în vară, în schimbul sumei de 12 milioane de euro. În actuala stagiune, el a jucat 12 meciuri în toate competiţiile pentru formaţia germană, reuşind trei goluri şi cinci pase decisive.