Rapid, învingătoare în Ghencea

06:29:39 / 24 Februarie 2015

In ultimii ani

Au disparut din fotbalul republican Poli Timisoara si Vaslui. Pe cale de disparitie pare sa fie CFR Cluj. Au scapat(asa se pare) de spaima falimentului Rapid si Dinamo iar despre Petrolul urmeaza sa vedem ce drum va allege. In aceste conditii singura fruntasa cu o situatie financiara foarte buna in comparative cu celelate din Liga 1 a fost Steaua sau FCSB,nu stiu titulatura exacta! Si normal ca a dominat campionatul intern si sa transfere orice jucator din tara. Ajutata de o mass-media desantat favorabila s-a incercat sa fie prezentata ca o super-echipa,unii ajungand pana acolo incat sa o compare cu uluitoarea Steaua din anii 80! Chiar si o victorie oarecare la o echipa straina modesta era transformata intr-o realizare europeana. Sper ca in campionatul viitor echipele trecute printr-o insolventa tratata correct(Rapid si Dinamo) sa redevina ce au fost sa echilibreze lupta la titlu,iar arbitrii sa termine cu avantajele de tot felul pentru Steaua sau FCSB. Si mai sper ca in disputa ei cu MApN sa castige legea