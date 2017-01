Răpit din tren de trei tâlhari

O patrulă de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Tomis” Constanţa a observat, luni seară, în jurul orei 19.00, în timp ce patrula în zona Gării Constanţa, că un tânăr este forţat de trei bărbaţi să meargă cu ei spre Valea Portului. Oamenii legii au pornit în urmărirea celor patru şi, când au ajuns în spatele Băncii Comerciale Române (BCR), au reuşit să îi oprească şi să îi legitimeze. Din cercetări a reieşit că Alin Marian David, de 22 ani, Paul Georgian Mosor, de 20 ani, ambii din Dâmboviţa şi Călin Dragomir, de 38 ani, din Brăila, l-au răpit din tren pe Florin Ştefan Budaru, de 20 ani, din Gorj, pentru a-l tâlhări. „Mă aflam pe peronul gării, unde aşteptam trenul ca să plec la Bucureşti. Am urcat în tren şi, până să ajung la compartiment, am fost abordat de trei indivizi, care m-au salutat pentru a crea iluzia că ne cunoaştem, iar când am rămas singuri pe culoar, aceştia m-au ameninţat că mă omoară dacă nu le dau toţi banii pe care îi aveam la mine. Am scos portofelul din buzunar, unul dintre ei mi l-a smuls din mână şi mi-a luat cei 20 de lei cu care mai rămăsesem după ce plătisem biletul. Apoi, cei trei m-au ameninţat cu bătaia dacă nu merg cu ei într-un loc întunecat ca să mă controleze mai amănunţit. De frică, m-am dus cu ei, am traversat parcul gării şi, la un moment dat, am fost opriţi de jandarmi”, a declarat Florin Ştefan Budaru. Jandarmii i-au imobilizat pe David, Mosor şi Dragomir şi i-au dus la sediul Poliţiei Municipiu, unde li s-au întocmit dosare penale pentru tâlhărie, fiind cercetaţi în stare de libertate.