Răpită şi obligată să se prostitueze

Răpită, bătută, ţinută legată ca un animal şi obligată să se prostitueze. Acesta este infernul prin care a trecut o adolescentă de 14 ani, din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu. Ancheta în acest caz a fost demarată de poliţişti la sfârşitul lunii trecute, după ce părinţii adolescentei au reclamat dispariţia acesteia. „Pe 29 mai am trimis-o, în jurul orei 14.00, pe Dorina, la magazin să cumpere ţigări. A trecut o oră, au trecut două şi când am văzut că nu mai vine, am mers la poliţie. Acolo mi-au zis să mai aştept. A treia zi mi-au spus să îi las în pace. Fata mi-a povestit că a fost luată de la magazin de trei bărbaţi. I-au pus mâna la gură, au ameninţat-o cu un cuţit, au bătut-o, după care au dus-o într-o casă din Năvodari. Pe drum, răpitorii au făcut un ocol până la Cogealac, de unde au mai luat o fată, tot de 14 ani. În casa din Năvodari erau ţinute legate în permanenţă. Le eliberau doar când le aduceau clienţi să se prostitueze. Fata mea a reuşit să scape după ce, într-o seară, în timp de sechestratorii au luat-o pe colega ei şi au dus-o în altă parte. După ce a rămas singură în casă, ea a spart uşa şi a fugit. M-a sunat şi mi-a spus: mami, am fost răpită, vino să mă iei! S-a uitat în jur şi, după ce a vorbit cu oamenii, a aflat că e în Năvodari“, a declarat Maria Dumitru, de 33 de ani, din Mihai Kogălniceanu, mama fetei răpite. Ancheta în acest caz este efectuată de lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO). Oamenii legii au efectuat o serie de verificări pentru a stabili dacă spusele adolescentei se adeveresc. Totodată, poliţiştii spun că atât mama, cât şi fiica acesteia sunt cunoscute că practică prostituţia. Oamenii legii din Mihail Kogălniceanu susţin că Maria Dumitru a fost cercetată în mai multe dosare penale pentru furt şi proxenetism, iar fiica ei a mai plecat de acasă de cel puţin opt ori până în prezent. Ofiţerii BCCO încearcă să îi identifice pe cei trei tineri care au răpit-o pe Dorina şi să dea de urma fetei răpite din Cogealac.