Răpitorii au eliberat din proprie iniţiativă ostaticii

“Răpitorii celor 11 turişti europeni eliberaţi luni în Egipt au eliberat din proprie iniţiativă ostaticii”, a declarat, marţi, secretarul de Stat german pentru Afaceri Interne, August Hanning. “Unii dintre răpitori au fost ucişi sau capturaţi de forţele sudaneze. Răpitorii rămaşi au eliberat apoi ostaticii”, a spus el. Oficialul a confirmat că “forţele speciale germane s-au dus în Egipt pentru a ajuta la operaţiunile de eliberare, dar nu au intervenit”. Potrivit unor surse din forţele de securitate germane, şase răpitori au fost ucişi duminică, la un baraj rutier pe care încercau să-l treacă avînd cu ei ostaticii. Doi răpitori au fost arestaţi atunci. Potrivit surselor, răpitorii erau membri ai unor triburi locale care acţionau la frontierele dintre Egipt, Sudan, Ciad şi Libia.

Cinci germani, cinci italieni şi o româncă, însoţiţi de opt egipteni, au fost răpiţi în 19 septembrie, în timpul unei expediţii cu maşini de teren în sudul Egiptului, în apropierea graniţei cu Sudanul, într-o zonă frecventată de contrabandişti şi traficanţi de arme. Ostaticii au fost transferaţi în Sudan, apoi în Libia, pentru a fi în cele din urmă duşi din nou în Sudan, sîmbătă. Autorităţile sudaneze au fost cele care au anunţat acest periplu, dezminţit însă de Libia şi Ciad. Potrivit Egiptului, ei au fost eliberaţi de un comando egiptean, într-o tabără din Ciad, după un schimb de focuri soldat cu uciderea a jumătate dintre răpitori, dar versiunea este dezminţită de Ciad.

Una dintre fostele ostatice italiene din Egipt afirmă că răpitorii le-au oferit o maşină de teren şi un dispozitiv GPS, spunîndu-le că pot pleca, relatează pagina online a agenţiei AKI. “Cînd am văzut că negocierile nu se încheiau, ne temeam de ce era mai rău”, afirmă Giovanna Quaglia. Potrivit fostei ostatice, turiştii au fost transportaţi pe teritoriile Egiptului, Sudanului, Libiei şi Ciadului. “La un moment dat, ne-au dat un vehicul de teren, iar celelalte trei maşini au rămas la ei. Am primit şi un dispozitiv GPS şi ne-au spus că putem pleca”, explică Quaglia. “Am plecat fără roată de rezervă şi avînd puţină apă. Timp de cinci sau şase ore am mers prin deşert pînă am ajuns la un grup de oameni. Ne-am gîndit că şi aceştia ar putea fi bandiţi, dar apoi ne-am dat seama că erau egipteni şi atunci am ştiut că se terminase”, încheie fosta ostatică. După ce au fost salvaţi, ostaticii au fost transportaţi pe calea aerului la Cairo, unde erau aşteptaţi de ambasadorul italian, Claudio Pacifico şi de ministrul italian al Turismului, Zoheir Garana. Potrivit “Il Tempo”, cei cinci ostatici italieni au ajuns, marţi, la Torino. “Egiptenii sînt un popor nemaipomenit. Ghizii pe care i-am avut au făcut tot posibilul pentru a ne face să ne simţim bine în această situaţie dezagreabilă”, au declarat ostaticii italieni în momentul ajungerii la Torino.

În schimb, precizează AKI, ostatica româncă şi turiştii germani au ajuns la Berlin, pe aeroportul Tegel. Autorităţile italiene şi egiptene neagă că ar fi fost plătită o răscumpărare pentru eliberarea ostaticilor, dar o sursă din cadrul serviciilor de securitate egiptene afirmă că suma cerută a fost achitată. Există informaţii că banii au fost recuperaţi ulterior, după ce trupele sudaneze au atacat grupul răpitorilor.