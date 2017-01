Raport favorabil pentru arestarea deputatului Coman

NU RENUNŢĂ Unui deputat conservator, sfârşitul de an i-a adus un raport favorabil din partea membrilor Comisiei juridice pentru a fi arestat preventiv. Gheorghe Coman, căci despre el e vorba, este urmărit penal pentru fapte de corupţie, după ce a fost prins când primea 3.140 de lei pentru a menţine în funcţie un şef din Direcţia Sanitar-Veterinară Buzău. În urma flagrantului organizat de procurorii DNA, parlamentarul a fugit cu maşina, însă a fost prins. Luni, după ce a aflat că 13 deputaţi au votat „pentru” arestarea sa şi doar unul s-a abţinut, Coman a declarat: ”Nu e problemă, mă voi supune justiţiei. Nu sunt vinovat. Eu nu am cerut niciodată niciun ban şi nu mă interesează. Nu iau în calcul demisia pentru că nu sunt vinovat. Dacă demisionez mâine şi justiţia nu mă găseşte vinovat?”. Deputatul le-a spus jurnaliştilor că persoana care i-a dat mită credea că el l-ar putea ajuta făcând parte din PC: ”A tot insistat să îmi dea bani, dar am refuzat. Am destui bani”. Deputatul a negat faptul că ar fi fugit de la flagrantul pus la cale de procurori, afirmând că nu a fost urmărit în ziua respectivă, dar a doua zi, poliţiştii l-au căutat la domiciliu. Totodată, Coman a spus că nu ştie nimic de convorbirile în care ar fi spus că în fiecare partid se dau bani.

AJUNGE LA MÂNA PLENULUI Vicepreşedintele comisiei, deputatul PSD Ciprian Nica, a arătat că votul arată că „nu are nimeni o superimunitate. Urmează plenul să stabilească ce se va întâmpla. Probabil, se va încuviinţa cererea de arestare preventivă. Asupra motivelor de fapt şi de drept se va pronunţa numai instanţa. Parchetul de pe lângă ÎCCJ a venit numai cu o cerere de emitere a acestei acţiuni”. El a precizat că, pe 27 decembrie, plenul Camerei Deputaţilor va trebui să se pronunţe asupra cererii de arestare. Nica a menţionat că în aceeaşi şedinţă se va vota noul preşedinte al Comisiei de regulament, în locul deputatului PSD Nicolae Vasilescu fiind susţinut Gheorghe Emacu, membru al UNPR.