Raport “secret” al Gărzii Financiare în cazul Nemirschi

Garda Financiară a informat Camera Deputaţilor că a efectuat verificările în legătură cu operaţiuni ale firmelor Ars Advertising şi Best Advertising, aşa cum a solicitat Comisia de anchetă în cazul fostului ministru al Mediului Nicolae Nemirschi, precizând că a trimis documentele de control către DNA. Fostul ministru al Mediului Nicolae Nemirschi a declarat că încă din momentul când a fost demarată ancheta a solicitat raportul Gărzii Financiare, pe care nu l-a primit nici până în prezent. “În solicitarea pe care am făcut-o Gărzii Financiare afirmam că doresc să se facă precizări asupra contractului dintre Ars Advertising şi Best Advertising. Dacă este vorba de un contract de furnizare de servicii sau este vorba de subcontractare. Printre documentele existente la Minister există şi declaraţia dată de reprezentantul Ars Avertising pe propria răspundere, prin care firma se angaja să nu subcontracteze servicii. Dacă acest lucru s-a întâmplat, atunci Ars Advertising intră sub incidenţă penală”, a declarat Nicolae Nemirschi. Raportul Comisiei parlamentare conţine o serie de recomandări către Ministerul de Finanţe, Curtea de Conturi, ANRMAP, Consiliul Concurenţei, Garda Financiară, ONCSB şi Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, în sensul derulării unor verificări suplimentare care să lămurească mai multe aspecte legate de contractul încheiat de Ministerul Mediului.