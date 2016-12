Raportul ANI referitor la preşedintele CJ Argeş, anulat

Curtea de Apel Târgu Mureş a anulat, ieri, raportul întocmit de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) privind existenţa unui conflict de interese în cazul preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu, sentinţa putând fi atacată cu recurs. În urmă cu un an, la 22 martie 2011, ANI informa că, în urma cercetării declaraţiilor de avere şi interese şi al altor documente, a rezultat că Nicolescu ar fi acordat în numele Consiliului Judeţean şi a altor autorităţi în coordonarea instituţiei, către firme ale familiei sale, contracte în valoare de 1.567.305 lei. De asemenea, ANI susţine că există indicii temeinice că şeful CJ este vinovat de infracţiunea de fals în declaraţii, deoarece, din evaluarea declaraţiilor de interese completate şi depuse de acesta, rezultă că în declaraţiile de interese depuse la 20.06.2004, 05.04.2005 şi 25.07.2005, 26.06.2008 şi 12.06.2009, 03.11.2010, Constantin Nicolescu nu a menţionat calitatea de acţionar deţinută la mai multe societăţi. În plus, în declaraţia de interese depusă la data de 03.11.2010, Nicolescu nu a menţionat 18 contracte aflate în derulare, încheiate de SC Autopro Mond S.A. (societate la care era acţionar majoritar) cu instituţii şi autorităţi publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea CJ Argeş.