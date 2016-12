Raportul Comisiei “Nemirschi”, amînat pînă în septembrie

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a fost audiat, ieri, de Comisia parlamentară care verifică modul în care a fost atribuit firmei Ars Advertising, de către Minister, un contract de publicitate în valoare de aprox. 500.000 de euro. În cadrul audierii, ministrul Nemirschi a anunţat că a contestat \"pe căile legale\" concluziile raportului Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) pe tema acordării contractelor către Ars Advertising. Ministrul a criticat raportul ANRMAP şi în contextul în care există un acord între Ministerul Mediului, ANRMAP şi Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice (UCVAP) din Ministerul Finanţelor, prin care cele trei instituţii se obligau să lucreze în parteneriat pentru respectarea legilor privind achiziţiile publice şi pentru anihilarea oricăror erori ce ar putea să apară în acest domeniu. Nemirschi a precizat că UCVAP a ajuns la concluzia că \"totul este în regulă\" în ceea ce priveşte contractul cu Ars Advertising, în timp ce ANRMAP a găsit nereguli şi a dat amenzi. Nemirschi a anunţat în comisia parlamentară că a contestat amenda ANRMAP. \"Este o situaţie complet nefericită: două instituţii ale statului verifică acelaşi lucru şi ajung la concluzii diferite. Urmează să văd ce se întîmplă cu raportul ANRMAP şi îmi rezerv dreptul de a face alte comentarii atunci\", a afirmat Ministrul Mediului.

Ce jocuri face ANRMAP?!

Preşedintele ANRMAP, Cristina Trăilă, a declarat, ieri, că a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Curtea de Conturi în cazul Nemirschi. Aceeaşi instituţie, ANRMAP, care sesizează DNA şi acuză ministrul social democrat al Mediului de abuz, a fost suspect de împăciuitoare în cazul anchetei “Ridzi”, în care fostul ministru PD-L al Tineretului şi Sporturilor era scos basma curată de un raport al Autorităţii, în timp ce DNA anunţa că are motive temeinice să înceapă o anchetă penală. Culmea, în cazul unui alt ministru pedelist, Elena Udrea, de la Ministerul Turismului, ANRMAP refuză să pună la dispoziţia Comisiei de anchetă dosarul privind cheltuielile efectuate de Minister. Chiar ieri, Comisia parlamentară “Udrea” a decis să-l sesizeze pe şeful Guvernului, Emil Boc, în subordinea căruia se află Autoritatea, cu privire la refuzul de a pune la dispoziţie documentele solicitate. În ce priveşte sesizarea DNA de către ANRMAP, Ministerul Mediului a comunicat, ieri, că DNA a cerut, în 17 iulie, Ministerului Mediului, în regim de urgenţă, copii după dosarele de achiziţie publică pentru încheierea contractului cu Ars Advertising, documente transmise procurorilor anticorupţie în 30 iulie. “Verificarea DNA este un demers standard, pe care DNA îl efectuează în situaţii de acest gen, demers faţă de care Ministerul Mediului a răspuns, transmiţînd toate documentele solicitate. (…) Acelaşi set de documente a fost transmis şi Comisiei Parlamentare, Corpului de Control al Primului Ministru, ANRMAP, DLAF şi Curţii de Conturi\", susţin reprezentanţii Ministerului Mediului. Reprezentanţii ministerului mai afirmă în comunicat că sînt surprinşi de faptul că s-a reluat o informaţie difuzată cu cîteva săptămîni în urmă şi \"i-a dat un caracter de noutate, cu atît mai mult cu cât DNA a infirmat calitatea de învinuit sau inculpat a ministrului Mediului în vreun dosar instrumentat de această instituţie\".

Va fi controlată şi firma Best Advertising & Consult

Comisia de la Parlament a decis, ieri, să amîne întocmirea raportului în cazul Nemirschi pînă pe 18 septembrie, date fiind noi informaţii apărute în acest caz. Un raport al Gărzii Financiare, întocmit în urma controlului făcut firmei Ars Advertising SA la cererea comisiei parlamentare, care nu i-a fost comunicat şi ministrului, arată că, după ce a încheiat cu Ministerul Mediului contractul 3631 din 28 octombrie 2008, ce avea ca obiect difuzarea de spoturi publicitare pentru POS Mediu, firma Ars Advertising a cumpărat, printr-un alt contract, spaţiu media de la SC Best Advertising & Consult SRL din Bucureşti. \"Nu ştiu dacă se poate numi subcontractare sau nu. Din acest motiv, atunci cînd am citit în presă despre raportul Gărzii Financiare, am văzut că nu se specifică direct dacă a fost vorba sau nu de subcontractare şi l-am contactat pe comisarul general al Gărzii, întrebîndu-l dacă este sau nu subcontractare din punctul său de vedere\", a afirmat Nemirschi, precizînd că încă nu a primit un răspuns la scrisoarea către comisarul general Sorin Florea. În urma discuţiilor de ieri, Comisia \"Nemirschi\" a cerut Gărzii Financiare să facă un control la firma Best Advertising.