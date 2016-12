Raportul dintre salariaţi şi pensionari - de la 3,3 în 1990, la 0,4 în 2050

Una din multele problemele \"cronice\" ale sistemului de pensii de stat este raportul dintre numărul de salariaţi şi pensionari ai României, care, de la 3,3 la nivelul anului 1990 şi 0,94 în prezent, va ajunge la 0,4 în anul 2050 (!), a arătat, ieri, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Crinu Andănuţ. \"O altă problemă cronică a sistemului o constituie pensionarea anticipată, înainte de limita de vîrstă, care a crescut de la 27,7% din totalul pensionarilor în 1990, la 34% în iunie 2009. De asemenea, pensionarea anticipată şi/sau fără stagiu complet de cotizare a urcat de la 54,9% în 1990 la 59% în iunie 2009. În schimb, pensionarea cu limită de vîrstă şi stagiu complet de cotizare are o pondere de 41% din totalul pensionarilor\", a spus şeful APAPR. Şeful APAPR a afirmat că cifrele menţionate anterior au avut ca efect un deficit de 15% pentru bugetul public de pensii în 2009, adică peste 1,5 miliarde de euro. \"Cifrele arată că majorările de pensii care au avut loc în ultimii ani au fost nesustenabile din punct de vedere economic\", a spus Andănuţ, care a adăugat că vîrsta medie reală de pensionare este de 54 de ani, deşi vîrsta limită este 58 ani şi opt luni la femei şi 63 ani şi opt luni la bărbaţi. Pe de altă parte, în ciuda creşterilor pensiilor, sistemul de pensii de stat din România (Pilonul I) asigură una dintre cele mai reduse pensii de stat din Europa, la care se adaugă şi una dintre cele mai reduse rate de înlocuire, respectiv raportul pensie/salariu. \"Aproape 3,9 milioane de pensionari au sub 1.000 lei/lună, respectiv 81% din total. Doar 44.000 de pensionari au peste 2.000 lei/lună, adică 0,9% din total. Deşi pensiile sînt foarte mici, economia şi bugetul de stat nu pot susţine niveluri superioare. Deja pensiile sînt mai mari cu circa 20% decît pot finanţa economia naţionala şi bugetul public de pensii\", a arătat şeful APAPR. El a amintit că reprezentanţii Guvernului au declarat că, fără subvenţiile de la bugetul de stat şi fără o reformă urgentă, bugetul public de pensii nu ar mai avea bani pentru plata pensiilor. \"În plus, reprezentanţii Cartelului sindical Alfa au spus că sistemul public de pensii asigură, pentru fiecare leu contribuit în perioada activă, o pensie de 0,25 lei, adică un randament nominal de -75%. În acest context, cifrele APAPR arată că randamentul real anualizat al fondurilor de pensii, de la lansare, a fost de 9,7% în cazul Pilonul II şi de 1,08% pentru pensiile facultative\", a spus reprezentantul APAPR.