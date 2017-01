Raportul MCV pentru România va fi publicat mâine

Rapoartele MCV pentru România şi Bulgaria vor fi discutate, mâine, în Colegiul comisarilor, şi vor fi publicate în aceeaşi zi, a anunţat, astăzi, purtătorul de cuvânt al CE Mina Andreeva. "Comisarii vor discuta mâine ultimele evoluţii şi progrese în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei din Bulgaria şi România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare", a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al CE Mina Andreeva. Raportul va fi publicat după încheierea reuniunii Colegiului comisarilor, la ora 12:00 (13:00, ora României). Surse europene au precizat recent că raportul pentru România va fi mai bun decât precedentul, cel din ianuarie 2014. "Oaia neagră" va fi, din nou, Parlamentul care va fi criticat mai ales pentru unele decizii de a refuza ridicarea imunităţii unor parlamentari cu probleme în justiţie. Aceleaşi surse au susţinut că raportul pentru România va fi mai bun decât cel pentru Bulgaria. Raportul Mecanismului de Cooperare şi Verificare s-a aflat şi pe agenda discuţiilor pe care le-a avut, pe 19 şi 20 ianuarie, la Bruxelles, ministrul român al Justiţiei, Robert Cazanciuc, cu prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, cel care se ocupă de raport, şi cu comisarul pentru Justiţie, Vera Jourova. Înainte de vizita la Bruxelles, Cazanciuc a declarat că România va avea un raport MCV pozitiv, pentru al doilea an consecutiv, potrivit evaluărilor făcute de autorităţile de la Bucureşti după discuţii cu oficiali ai Comisiei Europene şi ai statelor membre. "Evaluarea noastră în baza dialogului cu oficiali din cadrul Comisiei, cu oficiali din cadrul statelor membre arată că vom avea, pentru al doilea an consecutiv, un raport de ţară pozitiv. În fond, raportul de ţară nu face decât să reflecte starea de fapt existentă în România: un sistem judiciar independent, instituţii de aplicare a legii eficiente şi determinate să combată corupţia, un angajament ferm al Executivului de a susţine financiar sistemul de justiţie prin investiţii în instanţe şi parchete", a declarat, pe 16 ianuarie, la RRA, ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc. Oficialul a precizat că România este "un exemplu de bune practici în domeniul justiţiei", ca urmare a eficienţei combaterii corupţiei şi a implementării a trei noi coduri într-un singur an. Întrebat dacă una dintre criticile raportului se va referi la blocarea unor anchete penale din cauza neridicării imunităţii unor parlamentari, Robert Cazanciuc a precizat: "România este un exemplu pentru multe state europene în ceea ce priveşte combaterea corupţiei şi nu cred că se poate vorbi de o lipsă de voinţă în acest domeniu. Este regretabil că eforturile oamenilor care fac parte din sistemul judiciar, din instituţiile statului, ale fiecărui cetăţean din această ţară care plăteşte taxe şi impozite este pus într-o lumină nefavorabilă în anumite momente".