“Raportul pe Justiţie, unul dintre cele mai proaste produse ale CE”

Directorul coordonator al Institutului Social Democrat (ISD) “Ovidiu Şincai”, Adrian Severin, a prezentat, ieri, o “evaluare tehnică” a raportului Comisiei Europene (CE) privind Justiţia, potrivit căreia aceste este “unul dintre cele mai proaste produse” ale CE: “Opinia noastră este că diagnosticul pus de CE este în multe dintre aspectele sale greşit şi că, spre a lupta eficient cu corupţia, trebuie să corectăm acest diagnostic”. Severin precizat că motivul principal pentru care Raportul este greşit ţine de informaţiile eronate pe care factorii politici sau reprezentanţi ai “aşa-zisei” societăţi civile din România le-au trimis experţilor europeni. Potrivit evaluării ISD, “avem de-a face cu un nivel îngrijorător al corupţiei în România. Acest nivel îngrijorător şi nociv nu a fost combătut şi din cauza asta avem de-a face cu un eşec al luptei împotriva corupţiei, datorat nu slăbiciunii instituţiilor, ci politizării lor, adică devierii luptei de la combaterea acestui fenomen, către desfiinţarea adversarilor politici ai puterii”. El a arătat că nu este de acceptat opinia că experţii europeni sau CE ar fi “infailibili”, motiv pentru care crede că se poate judeca critic raportul CE, întrucît acesta, în multe dintre pasajele sale, “laudă ceea ce nu se cuvine lăudat şi critică ceea ce nu se cuvine criticat”. Severin a arătat, totodată, că politizarea Justiţiei din România nu poate fi imputată, aşa cum o face raportul, Parlamentului, întrucît acesta este o instituţie eminamente politică şi nu i se poate reproşa faptul că acţionează politic. El a atras atenţia, de asemenea, că raportul CE nu s-a ocupat de cauzele corupţiei, că nu a observat fenomenul “telejustiţiei” şi că obiectul cercetărilor penale l-au făcut adversarii politici ai preşedintelui Traian Băsescu şi ai PD-L. El a arătat că, prin fixarea unor criterii cantitative de cuantificare a luptei împotriva corupţiei, privind numărul de înalţi demnitari condamnaţi, se desfiinţează prezumţia de nevinovăţie: “Problema cu Raportul CE nu este aceea că laudă sau critică pe nedrept România, ci că în ambele cazuri o face degeaba, o face alimentînd percepţii false, inspirînd teme nejustificate, încurajînd speranţe nerezonabile, sugerînd terapii greşite şi condamnîndu-i pe români la un statut periferic în cadrul UE”. Pe de altă parte, europarlamentarul Adrian Severin l-a criticat pe fostul comisar european Franco Frattini, acuzîndu-l că “este şi a fost consecvent: întotdeauna a fost împotriva justiţiei independente, întotdeauna a fost împotriva procurorilor autonomi. Asta ne-a cerut şi nouă (României - n.r.): să punem procurorii sub control politic. Asta face acum în Italia: încearcă să pună Justiţia, să o alinieze la exigenţele politicului, asigurînd imunitate pentru factorii guvernamentali”. Afirmaţiile lui au venit în completarea comentariilor vicepreşedintelui PSD Victor Ponta, care a precizat că primul act important în materie judiciară al Guvernului italian, în care Franco Frattini este ministru, a fost adoptarea legii prin care primul-ministru are imunitate absolută pe durata mandatului: “Şi dacă vreţi o picanterie politico-juridică: pînă acum rapoartele pe România, pe Justiţie, s-au făcut sub autoritatea directă a fostului comisar Frattini. Şi acum, echipa care a lucrat e echipa rămasă după plecarea domnului Frattini. Ne-au dat foarte multe sfaturi bune în acele rapoarte. Iar primul act important în materie judiciară al Guvernului italian, în care Frattini este ministru, a fost adoptarea legii prin care primul-ministru are imunitate absolută pe durata mandatului”.