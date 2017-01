Rapper britanic, principalul suspect în execuția ziaristului James Foley

Un fost rapper britanic este principalul suspect în cazul executării în Irak a jurnalistului James Foley, conform ziarului ”New York Post”. Abdel-Majed Abdel Bary figurează printre cei trei indivizi identificaţi de autorităţile britanice ca fiind suspecţi în cazul decapitării jurnalistului american James Foley. Serviciile de spionaj britanice suspectează că fanaticul care l-a decapitat pe Foley ar fi un londonez numit John, membru al unei grupări teroriste islamiste The Beatles. Abdel-Majed Abdel Bary, în vârstă de 24 de ani, este fiul unui islamist de origine egipteană judecat în SUA, pentru implicare în atentatele comise în anul 1998 la ambasadele americane din Kenya şi Tanzania. Bary, care a mers în Siria, în anul 2013, pentru a participa la războiul civil, are o statură atletică, similară cu cea a călăului jurnalistului James Foley, şi un accent similar cu al acestuia, conform unor surse citate de publicaţia ”The Telegraph”. Înainte de a deveni combatant islamist, Abdel-Majed Abdel Bary cânta muzică rap la Londra, fiind cunoscut sub numele de scenă L Jinny. Melodii cântate de el au fost difuzate la BBC Radio 1. De asemenea, Bary a apărut pe YouTube în videoclipuri ale melodiilor ”Overdose”, ”Flying High” şi ”Dreamer”. Tânărul a devenit un musulman radical sub influenţa predicatorului islamist Anjem Choudary, părăsindu-şi familia din cartierul londonez Maida Vale, în 2013, cu explicaţia că lasă totul pentru Allah.

În cazul decapitării jurnalistului american James Foley este suspectat şi Razul Islam, de 21 de ani, fratele unui medic britanic acuzat în trecut de răpirea a doi corespondenţi de presă occidentali. Un alt suspect este Aine Davis, în vârstă de 30 de ani, un fost traficant de droguri convertit la Islam şi fugit în Siria, ţară care se confruntă, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent şi cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forţele opoziţiei moderate şi grupuri teroriste sunnite. Grupul terorist sunnit Stat Islamic a revendicat executarea jurnalistului american James Foley, explicând că este vorba despre un act de ripostă faţă de raidurile aeriene americane în Irak. James Foley, în vârstă de 40 de ani, era un ziarist experimentat, relatând despre conflictul din Libia şi despre cel din Siria. Foley a colaborat cu publicaţia ”Global Post”, cu Agenţia France-Presse şi alte instituţii media. Organizaţia teroristă sunnită Stat Islamic a ocupat, în ultimele luni, regiuni din nord-estul Siriei şi din nord-vestul Irakului, proclamând un califat islamic.