Rapperii români vor la Frankfurt

Sesiunea de votare pentru categoria „Best Romanian Act” a premiilor MTV Europe Music Awards (EMA) este deschisă începând de luni, iar artiştii români nominalizaţi în acest an sunt Maximilian feat. MefX cu piesa „Sophie”, Grasu XXL feat. Guess Who - „LaLa Song”, Guess Who feat. deMoga - „Tot Mai Sus”, CRBL feat. Helen cu melodia „K-Boom” şi, nu în ultimul rând, Vunk feat. Antonia cu „Pleacă”. Timp de patru săptămâni, fanii artiştilor îşi pot ajuta favoriţii să treacă în etapa următoare votând pe site-ul MTV, la http://ro.mtvema.com/voteaza.

Guess Who, Grasu XXL şi Maximilian se arată foarte încântaţi de nominalizările la MTV EMA. „Mi s-a părut tare că am fost nominalizat. Mai tare este că sunt şi Grasu XXL şi Maximilian nominalizaţi. Dincolo de premii şi alte „coroniţe”, ar fi tare să ajungem la Frankfurt, să vedem toţi show-ul!”, a declarat Guess Who. De aceeaşi părere este şi Grasu XXL: „3 din 5!? Hmmmm, nu-i rău. Mă simt mândru şi norocos. A, şi încă o chestie: dacă o să câştige CRBL sau Vunk, îi anunţ că mă „lipesc” şi eu! Hai la Frankfurt!”.

Artistul care va aduna cele mai multe voturi, după patru săptămâni, va intra în competiţia „Best European Act”, unde va concura cu alţi artişti din toată Europa, începând cu data de 15 octombrie. Dacă, după o săptămână de voting, va reuşi să treacă şi de această categorie, va intra în actul final „Global Award”, pentru care se votează din 22 octombrie şi până pe 9 noiembrie. MTV România va transmite live, pe 11 noiembrie, cea de-a 19-a ediţie a MTV EMA, care, în 2012, va avea loc într-un cadru extravagant, la Frankfurt, oraş în care festivitatea se întoarce după aproape 10 ani de când a fost susţinută prima dată aici.